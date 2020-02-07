Куда пойти в Волгограде: джаз из Нью-Йорка, орган и театральные премьеры

На этой неделе в Волгоград, наконец, пришла зимняя погода. К выходным по прогнозу погоды подморозит, так что этот уик-энд многие проведут на лыжах и коньках. Вновь заливают открытые ледовые катки, готовятся к открытию и лыжные склоны. Также волгоградцев ждут театральные премьеры, новые выставки и сразу несколько органных концертов. Путеводитель «КП-Волгоград» подскажет, куда сходить и что интересного посмотреть на второй неделе февраля 2020 в Волгограде.

CELISSE HENDERSON BAND

В феврале в Волгограде будет звучать настоящий американский джаз, блюз и рок. Впервые на сцене Царицынской оперы и в России гости из Нью-Йорка - коллектив Celisse Henderson band. Зрители услышат композиции великолепной певицы, композитора и музыканта Селисс Хендерсон и других популярных исполнителей.

Вместе с Селисс выступят Тодд Колдуэлл (клавишные), Соломон Дорси (бас-гитара), Аарон Стил (ударные), Челси Пакард (вокал).

Царицынская опера, пр. Ленина, 97, т. (8442) 26-79-95; 8-988-007-88-30. Билеты онлайн на сайте tzaropera.ru. 11 февраля в 18.30. Билеты: 250 - 1300 руб. 6+

Celisse Henderson впервые в Волгограде. Фото: афиша

«ПРОДЕЛКИ СКАПЕНА»

Первую премьеру этого года Новый экспериментальный театр покажет в День Святого Валентина. Зрителям представят новое прочтение комедии «Проделки Скапена» по одной из самых известных пьес Мольера. Для постановки театр пригласил из Казани режиссера Рашида Загидуллина и художник Асель Исмагилову.

Действие разворачивается в морском порту Неаполя. Изобретательный слуга Скапен помогает воссоединиться влюбленным, хитроумно обводя вокруг пальца их отцов.

НЭТ, ул. Мира, 5, т.: (8442) 38-08-39, 38-08-45. Билеты онлайн на сайте net-volgograd.ru. Премьера! 14 и 27 февраля в 19.00. 15 и 16, 28 и 29 февраля в 18.00. Билеты: 100 – 2500 руб. 14+

«СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ»

ТЮЗ готов порадовать волгоградцев очередным сюрпризом. Две премьеры прошлого года «Счастливый день» и «Тяжелые дни» по пьесам Островского режиссер-постановщик Альберт Авходеев слил воедино. В феврале зрителям представят спектакль «Счастливый день в тяжелые дни».

ТЮЗ, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, т. (8442) 95-97-99, билеты онлайн tuz-volgograd.ru. Премьера! 8 и 15 февраля в 17.00. Билеты: 200 – 500 руб. 12+

ЯПОНСКАЯ ВЕСНА И ПОЛОТНА ИЗ ЭРМИТАЖА

8 февраля 2020 года в 13.00 в выставочном зале Музея Машкова устроят посиделки «День Фёдора Студита» в крупеничкином доме. В 16.00 всех ждут на бесплатную экскурсию по выставке «Эрмитаж. 255 лет». А в 17.00 пройдет лекция-экскурсия «Современная печатная графика Японии». Проведет ее независимый куратор международных проектов Андрей Мартынов. 9 февраля в 16.00 фестиваль «Японская весна в Волгограде» приглашает всех на чайную церемонию в выставочный зал на Чуйкова, 37. А перед этим, в 15.00 экскурсию по выставке проведет куратор Иван Говорухин. Билеты: 200 руб., льготникам – 100. И с 12.00 до 15.00 волгоградцев приглашают на мастер-класс Ирины Тур «Роза в стакане». Стоимость участия - 1000 рублей (холст, масло, кисти включены). Предварительная запись по телефону: 8-906-1657290.

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА В ДОКУМЕНТАХ И ФАКТАХ

8 февраля 2020 в 13.00 в библиотеке Горького пройдет интерактивная лекция «Сталинградская битва: пока мы помним – мы живём», посвященная 77-летию окончания великого сражения на Волге. Вход свободный.

«ВРЕМЕНА ГОДА»

В субботу в старинной сарептской кирхе прозвучат «Времена года» в исполнении органистов Вероники Лобаревой (Казань) и Владимира Королевского (Сочи). Волгоградцы также услышат произведения Свиридова, Хачатуряна и Чайковского.

Кирха музея-заповедника «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10. Заказ билетов – т. (8442) 67-33-02. 8 февраля в 18.00. Билеты: 200 – 400 руб.

ОРГАН НА ПРАЖСКОЙ

А в пятницу 7 февраля в 19.15 один из самых известных молодых органистов России Владимир Королевский оживит орган католического храма. Католический приход Св. Николая, ул. Пражская, 14. Вход свободный. Пожертвования приветствуются.

Выставки

«СВЯЗЬ ВРЕМЕН»

Кадры военного Сталинграда, проступающие среди современных улиц и домов Волгограда нынешнего. Жизнь и смерть. Прошлое и настоящее. Все это отражено в исторических фотоколлажах Сергея Ларенкова, которые до 29 февраля можно увидеть на выставке в Горьковке.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, 4-й этаж, т. (8442) 33-20-21. Вход свободный. 6+

Немецкая САУ на перекрестке улиц Липецкая и Вокзальная. Коллаж: Сергей Ларенков

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ «СТАЛИНГРАД»

В интерактивном музее «Россия - моя история» открылась мультимедийная выставка «Сталинград», которая рассказывает историю нашего города с 1925 по 1961 год. Волгоградцы могут увидеть редкие фото, документы и военную кинохронику, а также город, которого больше нет.

Интерактивный музей «Россия - моя история», наб. 62-й Армии, 1Б. Вход бесплатный (нужно взять билет в кассе).