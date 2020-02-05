2020-02-06T13:37:58+03:00
Общество

Юные котельниковцы определили своих героев

В число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казаки
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Жители Котельниково гордятся историей своей малой родины. Со времен знаменитых атаманов казачества котельниковская земля славилась сильными людьми, всегда готовыми стать на защиту своего народа. В 40-е годы 20 века в сражениях под Котельниково решилась судьба Сталинградской битвы и всей Великой Отечественной войны.

Подвиги предков котельниковцы продолжают свершениями в труде. Именно здесь реализуется один из наиболее масштабных в новейшей истории России проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительства с нуля современного горно-обогатительного комплекса.

Компания-инвестор «ЕвроХим-ВолгаКалий» занимает активную гражданскую позицию и уважительно относится к героическим подвигам защитников Отечества. Поэтому предприятие оказывает поддержку реализации в Котельниковском районе Волгоградской области проекта брендирования территории «Котельниково – Земля Героев» и при содействии администрации Котельниковского муниципального района проводит в Котельниковском районе творческий конкурс.

Главная задача конкурса – изучение и популяризация истории и культурно-исторического наследия родного края.

В творческом состязании приняли участие дети из всех населенных пунктов района. Юные авторы подготовили 52 проекта, в которых рассказали, кого они считают настоящим героем Котельниковской Земли.

После предварительной проверки все работы будут опубликованы для голосования.

Авторы работ, занявших призовые места, получат возможность повторить путешествие своего знаменитого земляка – казака-героя Александра Григорьевича Землянухина и отправятся в Великобританию. Все участники будут награждены дипломами и памятными подарками от бренда «Котельниково – Земля Героев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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