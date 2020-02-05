Жители Котельниково получили новый «Евровызов»

Зимний «Евровызов» своим друзьям из различных регионов России прислали жители Ковдора – столицы Гипербореи. Уроженцы Котельниковской Земли Героев перед трудностями не пасуют, поэтому делегация из пяти человек отправится в Ковдор, чтобы на деле доказать, что потомки Степана Разина и Емельяна Пугачева достойны славы своих предков.

Кроме трассы препятствий и других проверок на прочность котельниковцев и других смельчаков, откликнувшихся на «Евровызов», ожидают тайны и загадки древнего края, заснеженные леса и горы, суровая красота полярной зимы.

Ковдор-столицу Гипербореи и Котельниковскую Землю Героев связывают дружеские и партнерские отношения. Напомним, жители Котельниково заняли третье место в экстремальном забеге «Евровызов – 2019», а ковдорчане стали победителями кроссфита «Шахтерская соль-2019», состоявшегося в городе Котельниково прошлой осенью https://www.youtube.com/watch?v=cnDxH7yb4BE . .