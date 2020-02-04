Биопсия предстательной железы

Он был учрежден с целью привлечения внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме. Одной из распространенных проблем у мужчин среднего и старшего возраста является аденома (гиперплазия) предстательной железы.

Сущность болезни заключается в увеличении объёма предстательной железы, окружающей мочеиспускательный канал на выходе из мочевого пузыря, при этом в простате образуются узелки, которые растут и постепенно сдавливают мочеиспускательный канал. Вследствие такого сдавливания возникает нарушение мочеиспускания.

Вы спросите, а почему же так происходит и как этого избежать? К сожалению аденома (гиперплазия) предстательной железы преследует каждого мужчину, не взирая на национальность, и связано это с изменением гормонального фона в мужском организме и, как следствие, началом развития мужского климакса. Чаще всего пациенты жалуются на учащённое, малыми порциями, болезненное мочеиспускание, ночные эпизоды мочеиспускания, вялый напор мочи, чувство не опорожнённого мочевого пузыря. Данное заболевание преследует мужское население нашей планеты на протяжении всей истории человечества.

Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. У гиперплазии предстательной железы есть две стороны одной медали. Одна сторона-это доброкачественная гиперплазия предстательной железы (аденома предстательной железы, ДГПЖ), вторая сторона-это злокачественная гиперплазия предстательной железы (аденокарцинома предстательной железы, ЗГПЖ).

Сегодня мы поговорим о злакачественной гиперплазии (аденокарциноме). Данное заболевание находится на третьем месте в мире по частоте распространённости, уступая место только раку лёгких и желудка. Ежегодно в мире диагностируются более 400 тысяч случаев данной болезни. Поэтому диагностика на ранних этапах развития аденокарциномы очень важна! Прогноз заболевания зависит от стадии процесса. Чем раньше начато лечение, тем выше вероятность благоприятного исхода. На ранних стадиях рака предстательной железы при адекватном медицинском лечении прогноз условно благоприятный, трудоспособность полностью восстанавливается. В поздних стадиях рака предстательной железы прогноз безусловно неблагоприятный, заболевание приводит к летальному исходу.

Важно знать и помнить, что каждый мужчина старше сорока лет один раз в год должен посещать врача-уролога, проходить лабораторную (ПСА общий, ПСА свободный, плотность ПСА) и инструментальную (УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ)) диагностику. Своевременное выполнение данных рекомендаций в разы повысит возможность диагностики рака предстательной железы на ранних стадиях.

Но все эти исследования помогут только заподозрить развитие рака предстательной железы, а вот поставить восклицательный знак после диагноза они не смогут. И как же быть, спросите вы? Выход есть, на сегодняшний день «золотым» стандартом диагностики аденокарциномы предстательной железы во всём мире является трепанобиопсия предстательной железы. Существуют различные виды трепанобиопсии. Мы-врачи клиники «Диалайн» в своей практике применяем наиболее информативную и наименее травматичную из модификаций под контролем ультразвукового излучения с использованием местной анестезии, что позволяет практически свести к нулю болевые ощущения пациента и даёт самый высокий диагностический уровень.

При проведении биопсии предстательной железы применяются самое современное оборудование-ультразвуковой сканер экспертного класса и высокоскоростная биопсийная система. Время проведения процедуры занимает порядка 30 минут, после чего пациент находится ещё в течении 30 минут в стационаре под наблюдением врача. Перед проведением процедуры трепанобиопсии необходима консультация специалиста и определённый перечень лабораторных исследований.

Данную процедуру проводит опытный врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики Борисов Роман Вячеславович. Мы рады предложить вам данную услугу в клинике «ДИАЛАЙН» по адресу: город Волжский, улица Советская, 59а. Статья написана с минимальным использованием медицинской терминологии для доступного понимания читателей.

Борисов Роман Вячеславович

врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики

Клиника «ДИАЛАЙН»

Телефоны: +7 (8442) 220-220, +7 (8443) 450-450.

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