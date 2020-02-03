2020-02-03T17:11:03+03:00
Происшествия

Маршрутчику-педофилу из Городища дали 16 лет тюрьмы

Также он обязан заплатить моральный вред 500 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Понадобился год, чтобы посадить педофила.Понадобился год, чтобы посадить педофила.
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Городищенский районный суд Волгоградской области вынес приговор Хайалу Мамедову, педофилу, который надругался над 13-летней школьницей. Год понадобился, чтобы разобраться в этом преступлении и решить вопрос с наказанием.

Все произошло в поселке Городище 1 февраля 2019 года. Мужчина на маршрутке подъехал к девочке, которая шла вдоль дороги со школы. Водитель поинтересовался дорогой, а затем попросил ее показать. Школьница согласилась. Он вывез ребенка в лесополосу, а затем надругался над ней.

Мужчина на маршрутке подъехал к девочке, которая шла вдоль дороги со школы (с тротуарами в Городище беда, приходится идти вдоль проезжей части). Водитель ехал на «Газели», но не по своему маршруту – вообще-то «10с» ходит по Волгограду. Мужчина сделал вид, что не местный, поинтересовался дорогой, а затем попросил девочку показать путь. Отзывчивая школьница согласилась. Но мужчина вывез ребенка в ближайшую посадку, а затем надругался над ней.

Когда девочка вернулась домой в слезах, скрывать ничего не стала. Мама тут же отправилась в полицию с заявлением.

Насильника нашли быстро – девочка запомнила номер маршрутки. По тревоге подняли все экипажи ДПС, задействовали десятки полицейских. Хайал Мамедов, который в тот день не вышел на работу, отрицал свою вину, говорил, что просто покатал ребенка, мол, думал, что пассажирке 18 лет.

На защиту Мамедова тогда встали многие члены азербайджанской диаспоры. Коллеги и знакомые говорили – 35-летний Мамедов женат, у него у самого дети, не мог он такое совершить. Пытались вытащить его из СИЗО под подписку. На одном из заседаний маршрутчик даже начал ломать комедию – сказал, что не знает русский язык и отказывался продолжать заседание без переводчика (хотя жил и работал в России с 2004 года). Но ничего не вышло – весь последний год он пробыл в СИЗО.

- Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства его вины в инкриминируемом преступлении, в числе которых заключения комплексной психолого-психиатрической и генетической судебных экспертиз, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

Приговор вынесли строгий для подобных дел – 16 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Кроме того, он обязан заплатить семье компенсацию морального вреда - 500 тысяч рублей.

- Приговор в законную силу не вступил, осужденный может обжаловать его в областной инстанции, - сообщили "КП" в пресс-службе областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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