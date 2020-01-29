2020-01-29T12:39:04+03:00
Общество

Секрет долголетия от филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области

Филиалом ООО «Капитал МС» в Волгоградской области с 2016 года проводятся мероприятия по формированию защиты прав пациентов.
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Фото: ООО «Капитал МС».Фото: ООО «Капитал МС».
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Для реализации поставленной задачи сформирована трехуровневая система страховых представителей, которые работают с застрахованными гражданами посредством телефонной связи, в офисах компании, а также в медицинских организациях региона.

Особое внимание страховыми представителями уделяется тем застрахованным лицам, которым в текущем году исполняется 100 лет.

Фото: ООО «Капитал МС».

Фото: ООО «Капитал МС».

Филиал ООО «Капитал МС» в Волгоградской области в октябре 2019 года запустил акцию «Секрет долголетия».

Вопрос, как прожить до 100 лет, наверняка интересует многих. Можно ли просуществовать столько времени и не болеть?

Хочется отметить, что почти каждый из отпраздновавших 100-летний юбилей уверен: для того чтобы жить долго, нужно любить себя, окружающих тебя людей, настроиться на позитив, радоваться каждому дню и верить, что он обязательно принесет счастье и удачу.

А вот о чем нам рассказали наши юбиляры, отметившие свое столетие в 2019 году.

Каирова Насип, проживающая в Палласовском муниципальном районе, 10 октября 2019 года отметила свой столетний юбилей. Эта добрая, открытая женщина много трудилась и секретом своего долголетия считает полноценное питание с включением в рацион мясных продуктов, любовь родных и близких людей, отзывчивость и сочувствие к людям.

18 октября 2019 года исполнилось 100 лет еще одной жительнице Палласовского муниципального района - Бабенко Вере Михайловне.

Фото: ООО «Капитал МС».

Фото: ООО «Капитал МС».

Вера Михайловна считает секретом своего долголетия употребление в пищу чистой ключевой воды, которой славится ее поселок, и доброе отношение к людям.

25 ноября 2019 года сотрудники филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили жительницу Центрального района Волгограда Иванову Любовь Андреевну. Ей 23 ноября исполнилось 100 лет. Любовь Андреевна - человек широкой души, очень добрая, понимающая. Уделяет внимание своему питанию, включает в рацион мясную пищу, большую часть жизни проводила на свежем воздухе. Вся ее жизнь была посвящена людям, пациентам (Любовь Андреевна - врач-фтизиатр) и близким. Даже сейчас она активно помогает правнукам, а они гордятся своей бабушкой!

Страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области также поздравили юбиляров с вековым юбилеем и подарили памятные подарки, рассказали о работе страховых представителей.

Фото: ООО «Капитал МС».

Фото: ООО «Капитал МС».

В рамках проводимой акции сотрудники центрального офиса Волгограда и офиса в Дзержинском районе Волгограда филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области посетили жительницу Дзержинского района Носову Веру Матвеевну. Ей в 2019 году исполнилось 99 лет!

Секрет своего долголетия Вера Матвеевна видит в добром отношении к людям.

Фото: ООО «Капитал МС».

Фото: ООО «Капитал МС».

Именно доброта, готовность помочь, любовь к жизни явились общим секретом долголетия у всех именинников.

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Всем долгожителям назначены персональные кураторы - страховые представители филиала ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, которые будут на связи с именинниками в любое время суток для решения любых вопросов, возникающих в сфере здравоохранения.

Акция продолжается!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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