2020-01-29T09:41:18+03:00
Общество

Славная память на все времена

Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с 77-летием великой Сталинградской победы!
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2 февраля 1943 года по праву относится к самым ярким, величественным и торжественным датам в истории нашей страны.

200 огненных дней и ночей продолжалась Сталинградская битва, победа в которой имела колоссальное значение для дальнейшего хода всей Второй мировой войны. Натиск врага сдержали дорогой ценой - ценой жизни многих тысяч бойцов. Каждого из них мы помним и чтим. Вечная им слава!

Ковали победу, проявляя несгибаемое мужество и стойкость, не только на фронте, но и в тылу. Быть наследниками такой Победы для всех нас высокая честь и еще более высокая ответственность.

Бесконечная благодарность и низкий вам поклон за вашу преданность Родине, за стойкость в борьбе за ее свободу. Спасибо всем, кто выжил и может передать память о событиях тех дней нынешним поколениям. Спасибо труженикам тыла, детям военного времени, которые испытали на себе все тяготы и лишения войны. Вам - самые теплые слова и самые искренние поздравления.

С праздником вас, дорогие ветераны, крепкого вам здоровья, неиссякаемых сил, долгих лет жизни, любви и заботы близких, бодрости духа и хорошего настроения! Мира вашему дому, счастья вам и вашим близким, дорогие земляки!

С уважением, председатель Волгоградского областного отделения ВОО ВДПО Александр Александрович Кадочкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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