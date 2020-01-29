2020-01-29T09:36:57+03:00
Общество

Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые жители Волгоградской области!

От всей души поздравляю вас с 77 годовщиной разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом!
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сталинград – имя города, ставшее синонимом стойкости и самоотверженности, бесстрашия и патриотизма! Победоносные действия красной армии под Сталинградом наконец прервали мегаломанские амбиции гитлеровской ставки, развеяли миф о несокрушимости армии вермахта.

Именно в ходе Сталинградской битвы было выковано мировоззрение советского воина-освободителя! Пройдя сквозь ужасы огня и мясорубку боя, солдаты Советского союза обрели дух победителя, обеспечивший им силы для будущего разгрома неприятеля в 1945 году. Победа в войне стала осязаемой, стратегическое преимущество перешло в руки красной армии, изменив ход боевых действий во всей Европе.

На веки в мировой истории Сталинградская битва будет ассоциироваться с беспримерным мужеством и массовым героизмом советского народа. Являясь наследниками героических достижений наших предков, мы будем свято чтить и беречь память об этом великом ратном подвиге!

.

.

От всего сердца поздравляю ветеранов, тружеников тыла, всех жителей нашей героической земли с этим праздником! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и внимания близких! Пусть мир и благополучие всегда царят в ваших семьях.

Александр Сидоров,

генеральный директор ООО «Газпромгазораспределение Волгоград»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях
Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий – резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки в ряде российских регионов
Новости 24
В Волгограде аферисты пытались «развести» главврача больницы на сто тысяч рублей
Волгоградский школьник во время занятий получил пулю в шею
Под Волгоградом мужчина украл из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка
Двое мигрантов сели в тюрьму за избиение полицейского
Перекрытия дорог 2 февраля 2020 в Волгограде
2 февраля 2020 в Волгограде: как будет ходить общественный транспорт
Наркодилер ранил полицейского спецотряда «Гром» при задержании
Шикарная жизнь: семейство щенков из Волгограда с оригинальными кличками отправилось в Швецию
В Дзержинском районе Волгограда снесут незаконные гаражи и павильоны
В этом году 14 детей из Волгоградской области пострадали в авариях
Под Волгоградом глава села заключал муниципальные контракты с дочерью, которая об этом не знала
В Волжском водитель на скорости въехал в многоквартирный дом
На Качинцев водитель «ЗИЛа» насмерть сбил волгоградца
Волгоградец обманул грабителей на полмиллиона рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год
«Денег нет»: суд обязал чиновников убрать свалки в северной части Волгограда
Разрабатывать проекты благоустройства Волгограда будет «ВЯЗ»
На дороги Сталинграда 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц