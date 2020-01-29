Дорогие ветераны, труженики тыла! Уважаемые жители Волгоградской области!

Сталинград – имя города, ставшее синонимом стойкости и самоотверженности, бесстрашия и патриотизма! Победоносные действия красной армии под Сталинградом наконец прервали мегаломанские амбиции гитлеровской ставки, развеяли миф о несокрушимости армии вермахта.

Именно в ходе Сталинградской битвы было выковано мировоззрение советского воина-освободителя! Пройдя сквозь ужасы огня и мясорубку боя, солдаты Советского союза обрели дух победителя, обеспечивший им силы для будущего разгрома неприятеля в 1945 году. Победа в войне стала осязаемой, стратегическое преимущество перешло в руки красной армии, изменив ход боевых действий во всей Европе.

На веки в мировой истории Сталинградская битва будет ассоциироваться с беспримерным мужеством и массовым героизмом советского народа. Являясь наследниками героических достижений наших предков, мы будем свято чтить и беречь память об этом великом ратном подвиге!

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От всего сердца поздравляю ветеранов, тружеников тыла, всех жителей нашей героической земли с этим праздником! Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и внимания близких! Пусть мир и благополучие всегда царят в ваших семьях.

Александр Сидоров,

генеральный директор ООО «Газпромгазораспределение Волгоград»