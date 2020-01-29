Память о войне должна быть в сердце

Через несколько дней Россия отметит День воинской славы - 77-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. За победу в величайшей битве на Волге в 1945 году Сталинграду было присвоено почетное звание города-героя, а спустя 20 лет город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Защитники города еще живут среди нас, мы дорожим их подвигом и миром, который они нам подарили. Но отголоски страшных сражений время от времени слышны на волжской земле, которая хранит снаряды времен Великой Отечественной войны.

ООО «Региональный Инженерный Центр» - единственная в Волгоградской области организация, которая специализируется на очистке территорий от взрывоопасных предметов. Также РИЦ имеет статус профессионального аварийно-спасательного формирования, ведет комплексное сопровождение организаций в области промышленной, экологической безопасности, ГО и ЧС, обучает специалистов.

Лишь в 2019 году специалисты РИЦ обнаружили и обезвредили более 200 боеприпасов различного типа и калибра, в том числе 8 фугасных и противотанковых авиационных бомб. Всего же было найдено более 4000 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной и Гражданской войны.

Дорогие волгоградцы, уважаемые земляки!

Мы живем и работаем на земле, которую называют священной, и чтим память воинов-освободителей. От имени коллектива ООО «РИЦ» от всего сердца поздравляем участников Сталинградской битвы, Великой Отечественной войны, жителей Волгоградской области с годовщиной Сталинградской Победы! Желаем здоровья, счастья, успехов в труде и в семье! Обещаем ответственно выполнять взятую на себя задачу по обеспечению безопасности от снарядов военных лет. Память о войне должна храниться в наших сердцах.

Владимир Богачев, генеральный директор ООО «Региональный Инженерный Центр».

ООО «Региональный Инженерный Центр»:

Волгоград, пр. Ленина, 40

Тел. (8442) 23-99-99

Сайт: vlg-ric.ru, e-mail: vlg.rits@yandex.ru

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