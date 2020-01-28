Медсестра перинатального центра Волгограда сожгла новорожденному нос

Мальчишке по имени Дима из Михайловки Волгоградской области сегодня уже три с половиной года. И всю свою жизнь он и его мама Нина Зинченко исправляют последствия травмы, которую ребенку причинили в перинатальном центре Волгограда. Именно там новорожденному сожгли нос. Но только сегодня следователи СУ СК по Волгоградской области признали: увечья - дело рук старшей медсестры отделения реанимации. Ее обвиняют по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, произошла эта история еще в июне 2016-го. Женщину привезли на «скорой» в перинатальный центр Волгограда с высоким давлением на седьмом месяце беременности. Там врачи приняли решение - делать кесарево. Мальчик появился на свет недоношенным, но, слава Богу, без патологий. И в первые дни с ребенком все было хорошо: он находился в кювезе и потихоньку набирал вес. На четвертые сутки маму Нину вдруг не пустили к сыну, а вместо этого попросили зайти на разговор к заведующему реанимацией. Врач рассказал, что у ребенка вскочил какой-то волдырь и его пришлось подключить к кислородной маске. Когда женщина увидела ребенка - вместо носа у него был уголек. Крылья носа, перегородка и все хрящи были сожжены, но никто из медиков так и не признал свою вину.

Два года родители Димы обивали пороги правоохранителей с требованием провести проверку и наказать виновным. За это время мальчику пришлось перенести уже не одну операцию. И только сейчас, уже вторая проведенная экспертиза, подтвердила вину медсестры.

- Экспертиза установила, что неизгладимое увечье новорождённому было причинено в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль, допущенного старшей медицинской сестрой отделения реанимации, - гласит сообщение СУ СК по Волгоградской области.

И добавляют, что собрана достаточная база доказательств и фактов, подтверждающих вину медсестры. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд для рассмотрения по существу.