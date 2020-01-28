2020-01-28T12:14:32+03:00
Происшествия

Медсестра перинатального центра Волгограда сожгла новорожденному нос

Следователи уверены, малыш получил увечья из-за нарушения, допущенного медиком
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Вот таким волгоградка увидела своего малыша на четвертые сутки после рождения. Фото из личного архива героев публикации.Вот таким волгоградка увидела своего малыша на четвертые сутки после рождения. Фото из личного архива героев публикации.
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Мальчишке по имени Дима из Михайловки Волгоградской области сегодня уже три с половиной года. И всю свою жизнь он и его мама Нина Зинченко исправляют последствия травмы, которую ребенку причинили в перинатальном центре Волгограда. Именно там новорожденному сожгли нос. Но только сегодня следователи СУ СК по Волгоградской области признали: увечья - дело рук старшей медсестры отделения реанимации. Ее обвиняют по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, произошла эта история еще в июне 2016-го. Женщину привезли на «скорой» в перинатальный центр Волгограда с высоким давлением на седьмом месяце беременности. Там врачи приняли решение - делать кесарево. Мальчик появился на свет недоношенным, но, слава Богу, без патологий. И в первые дни с ребенком все было хорошо: он находился в кювезе и потихоньку набирал вес. На четвертые сутки маму Нину вдруг не пустили к сыну, а вместо этого попросили зайти на разговор к заведующему реанимацией. Врач рассказал, что у ребенка вскочил какой-то волдырь и его пришлось подключить к кислородной маске. Когда женщина увидела ребенка - вместо носа у него был уголек. Крылья носа, перегородка и все хрящи были сожжены, но никто из медиков так и не признал свою вину.

Два года родители Димы обивали пороги правоохранителей с требованием провести проверку и наказать виновным. За это время мальчику пришлось перенести уже не одну операцию. И только сейчас, уже вторая проведенная экспертиза, подтвердила вину медсестры.

- Экспертиза установила, что неизгладимое увечье новорождённому было причинено в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль, допущенного старшей медицинской сестрой отделения реанимации, - гласит сообщение СУ СК по Волгоградской области.

И добавляют, что собрана достаточная база доказательств и фактов, подтверждающих вину медсестры. После утверждения обвинительного заключения дело направят в суд для рассмотрения по существу.

В перинатальном центре новорожденному изуродовали лицо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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