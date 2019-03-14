В перинатальном центре новорожденному "сожгли" нос

Сама эта история произошла в 2016 году. И все это время мать мальчика добивается справедливости. Только спустя почти три года следственный комитет изъял материал для проверки у полиции. Слишком уж странные выводы сделала полиция по этому ЧП

В 2016 году волгоградка раньше срока родила мальчика – роды проходили в перинатальном центре №2 в Волгограде. Ей сделали кесарево сечение и забрали малыша в специальный бокс. Но через несколько дней в одно из посещений женщина увидела, что у ребенка почти нет носа, на его месте был жуткий ожог.

Малыш прошел несколько пластических операций – часть еще предстоит. Но все это время женщина пыталась добиться справедливости. Проверки полиции показывали, что ребенок вред здоровью не получил. Отрицали свою вину и медики.

Сейчас СУ СК по Волгоградской области выясняет все обстоятельства ЧП. По итогам проверки будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.