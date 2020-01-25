Чиновники Волгограда требуют демонтировать конюшню, ангар и манеж «Соснового бора»

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:43:27+03:00

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Чиновники Дзержинского района Волгограда 17 января этого года подписали распоряжение, в котором требуют от руководства «Соснового бора» демонтировать «самовольно установленные нестационарные объекты». Под объектами подразумеваются конюшни и прилегающие к ним хозпостройки.

Площади незаконных помещений внушительные. Например, большая конюшня занимает почти тысячу квадратных метров. Ангар с навесом – 850 квадратов, малая конюшня – 250 квадратов, манеж – почти 1500 квадратных метров. Помимо этого, есть навесы, загоны, вагончики и, конечно, сами лошади. По предварительной информации, их там может быть около сорока. Что станет с животными - пока неясно.

Чтобы оспорить это распоряжение, руководство «Соснового бора» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области. В документе сказано, что они требуют признать его незаконным и отменить. Однако судья нашла в самом иске нарушения, в связи с чем дала истцу время их устранить до 13 февраля. Пока дело находится в статусе «без движения».

ИСТОЧНИК KP.RU