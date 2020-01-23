Волгоградские полицейские доставили в райотдел львенка и обезьяну

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:49:50+03:00

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«Митсубиси Лансер» сотрудники новониколаевского ГИБДД остановили для проверки утром 23 января. Сначала у водителя просто проверили документы. Но пока полицейский смотрел водительское удостоверение, то неожиданно услышал то ли мяукание, то ли рычание. Поначалу подумал, что показалось, но когда кто-то снова запищал, попросил показать заднее сидение машины. Под покрывалом находились две клетки. Из одной жалобно смотрела обезьянка, из другой грозно шипел львенок.

Животных перевозили без документов.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Документов на животных у 24-летнего жителя Дагестана не оказалось. По словам молодого человека, он работает в Москве охранником. А попросил довезти животных до зоопарка в Махачкале «человек». Все бумаги у него.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. А животных пока доставили в райотдел. Чтобы львенок и обезьянка чувствовали себя комфортно, полицейские купили им еду. Для хищника мяса, для обезьяны бананов и яблок. Их судьбу решат, когда станет известно, кому предназначались животные и есть ли на них документы у владельца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756448" frameborder="0"></iframe> Полицейские на посту ДПС задержали львенка и обезьяну.

ИСТОЧНИК KP.RU