«Ко мне уже пришел мастер»: после вмешательства Бастрыкина волгоградской сироте дали тепло в квартиру

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:19:05+03:00

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Почти пять месяцев ушло на то, чтобы решить казалось бы простую проблему: дать газ в квартиру сироте Кристине Шарифовой. За это время не помогли многочисленные письма и заявления с претензиями между чиновниками и ресурсниками. Но хватило лишь возмущения Александра Бастрыкина, руководителя СК России, который попросил заняться этим вопросом своих волгоградских коллег. И за одни сутки у женщины с маленьким ребенком появился газ.

- Я обращалась в абонентский отдел «Газпром межрегионгаз Волгоград» в Кировском районе. Но мне официально ответили, что договор со мной заключать не будут, так как я просто наниматель. Нужен наймодатель, - рассказывает Кристина Шарифова

А наймодателем в данном случае выступает Управление Капитального строительства, которое предоставляет жилье сиротам на условиях социального найма. Но чиновники посчитали, что газовики должны заключать прямой договор с сиротами как нанимателями жилья. Эту позицию они отстаивали в суде в интересах Кристины. Спор затянулся, а волгоградка с дочкой продолжали мерзнуть. Приходилось греться обогревателем, который наматывал на счетчике неподъемные для Кристины суммы.

- Сегодня заключили договор. С одной стороны Управление капитального строительства, с другой «Газпром межрегионгаз Волгоград». Я подписала допсоглашение как третья сторона. Ко мне уже пришел мастер. Так что еду домой. Думаю, сегодня уже будем спать с дочкой в тепле, - говорит Кристина.

Для волгоградки все закончилось благополучно. Ну а остальным участникам ситуации предстоит ответить по закону. СУ СК по Волгоградской области возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Кстати, нежелание решить проблему мирным путем может иметь еще одно объяснение. Кристина за проживание в маневренном фонде задолжала за коммунальные услуги почти 50 тысяч рублей, из них 9 тысяч - за газ. Возможно, что газовики не хотели получить в качестве абонента хронического должника, а чиновники вешать на себя, а значит, и на бюджет, долги волгоградки.

ИСТОЧНИК KP.RU