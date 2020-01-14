На фейерверк 2 февраля Волгоград потратит 320 тысяч

2 февраля 2020 года в Волгограде будут праздновать 77-ю годовщину разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Так как дата не юбилейная, торжества пройдут весьма скромно. В программе праздничных мероприятий 2 февраля 2020 в Волгограде - традиционные уроки мужества для детей, памятные акции и возложение цветов, на нулевой продольной пройдет легкоатлетический пробег, будут концерты для ветеранов и патриотические акции. А вечером в городе-герое прогремит салют. На фейерверк 2 февраля в этом году мэрия Волгограда выделила чуть более 320 тысяч рублей. Соответствующая закупка размещена на сайте госзакупок.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию, по требованию мэрии праздничный фейерверк должен быть красочным, панорамным и непрерывным. Праздничный салют должен длиться всего около четырех – пяти минут и к концу станет более интенсивным. В красочной программе должны задействовать красные и синие кометы с серебряными шлейфами, веерные ряды, разноцветные пионы и хризантемы, мерцающие ивы и золотые водопады, а также пальмы и короны. Всего не менее 658 пиротехнических изделий. При этом в сценарии должны сочетаться выстрелы фейерверками разного калибра одновременно. В целом компания, которая возьмется за организацию фейерверка, должна обеспечить высокохудожественную и эстетическую постановку. А вот точное место и время проведения пока не утверждено. Известно, что посмотреть фейерверк можно будет в Центральном районе начиная с 1 февраля 2020 года.

Зато День Победы 9 мая 2020 года будет юбилейным и отмечать его в Волгограде будут масштабно.