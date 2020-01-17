Волгоградский Нефтеперерабатывающий Завод приступил к выпуску зимнего дизельного топлива ЭКТО DIESEL класса 1

Волгоградский НПЗ (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка») – 100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») приступило к выпуску зимнего дизельного топлива ЭКТО DIESEL класса 1, соответствующего требованиям СТО ЛУКОЙЛ и Технического регламента Таможенного союза.

Основные показали, отличающие ЭКТО DIESEL класса 1, от подобного вида топлив, – это температура фильтруемости до минус 30°С и температура помутнения до минус 16° С. Топливо не замерзает даже при температуре минус 30°С. Что означает безопасную и качественную работу дизельного двигателя в условиях низких зимних температур.

Продукт производится на установке гидрокрекинга Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. В процессе производства максимально снижается содержание серы в продукте. Для обеспечения смазывающего эффекта используется специально разработанный и протестированный комплекс присадок.

ЭКТО DIESEL класса 1 идеально подходит для новейших моделей легковых и грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Ежегодно, в течение зимних месяцев планируется выпускать до 80 тысяч тонн ЭКТО DIESEL класса 1.

Проведенная масштабная модернизация позволяет Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу выпускать новые продукты с высокими показателями качества, экологичности и надежности.