Ошибку уже не исправить: жертва пластического хирурга навсегда останется изуродованной

У волгоградки Ирины Н.* было все - муж, дети, хорошая работа и красивая внешность. Ее жизнь полетела кувырком пять лет назад, когда она попала в известную волгоградскую клинику пластической хирургии. Решилась на операцию из-за искривленной перегородки, которая мешала нормально дышать. Но вместо свободного дыхания молодая женщина получила искалеченную жизнь. Проблем со здоровьем стало больше, операции идут одна за одной, муж не смог примириться с изуродованным лицом и ушел. В январе женщине предстоит очередной суд с клиникой – медики подали апелляцию и хотят опротестовать решение, по которому за некачественные медицинские услуги и нанесенный здоровью и внешности вред должны заплатить пациентке почти 1,2 миллиона рублей.

- Клиника не согласна с решением суда, говорят, что их врач был квалифицированным. Но ни одного документа, который бы подтверждал его квалификацию в области пластической хирургии, нет, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» директор Центра правовой защиты населения Светлана Воробьева.

Делал пластическую операцию Ирине не хирург, а врач отоларинголог. Кроме того, экспертиза подтвердила, что медицинские услуги были оказаны с грубыми нарушениями.

Искалеченная врачом-коновалом женщина обратилась в другие клиники. Взялись за исправление ошибок волгоградских врачей лишь в Санкт-Петербурге. Ей уже сделали одну операцию. Но улучшений пока нет – последствия необратимы.

- Внутри настолько все оказалось разрушено – хрящи и мягкие ткани, что изменения необратимы. Слизистых не хватает, костей в носу не хватает. Слизистую для пересадки Ирине начали брать из ушей, а хрящи - из реберной кости. Так что уже задеты и другие органы. Впереди еще не одна операция, - поясняет юрист.

После ринопластики Ирина изменилась до неузнаваемости. Фото героя публикации

Операция по восстановлению уже обошлась волгоградке в 480 тысяч рублей, не считая расходов на постоянные поездки в Санкт-Петербург и проживание там. В компенсации ущерба, которую заявили в суде, учтена меньшая сумма. Так что даже если клиника пластической хирургии выплатит все по решению суда, денег на восстановление может не хватить. Плюс к этому в арбитражном суде идет процесс банкротства этой самой клиники.

- Решение суда позволяет нам подать еще один иск, если расходы на исправление ошибок врачей окажутся больше. Но сейчас ситуация такова, что нам бы отстоять то, что есть. А уж потом будет взыскивать убытки, - говорит защитник пострадавшей от рук врача-коновала пациентки.

*Имя героя публикации изменено.