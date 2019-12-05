2019-12-05T17:45:57+03:00
Общество

Как в Петропавловской крепости: на Мамаевом кургане предлагают стрелять в полдень

Сейчас «выстрел памяти» в Волгограде делают только в памятные даты [обсуждение]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
В последний раз палили из пушек на Мамаевом кургане 19 ноября - в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Фото: пресс-служба ЮВОВ последний раз палили из пушек на Мамаевом кургане 19 ноября - в честь начала контрнаступления под Сталинградом. Фото: пресс-служба ЮВО
Изменить размер текста:

В последнее время в Волгограде появилась новая традиция. В памятные даты в полдень на Мамаевом кургане звучит «выстрел памяти». В последний раз палили из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в честь начала контрнаступления под Сталинградом. «Говорили» раритетные орудия и на День победы, и 23 августа. Сейчас общественники города-героя обсуждают, нужны ли нам новые традиции, связанные с войной.

Член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин провел опрос в своем телеграмм-канале. У подписчиков спросил: «Надо ли ввести традицию ежедневного полуденного артиллерийского выстрела на Мамаевом Кургане, как это происходит, например, в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте?».

- Мы встречались со студентами, обсуждали бренд области. И во время дискуссии разговор зашел о выстрелах на Мамаевом кургане, - пояснил корреспонденту «КП-Волгоград» Вячеслав Черепахин. - Кроме того, эту тему обсуждали и в Общественной палате Волгограда.

Скрин опроса.

Скрин опроса.

30% обитателей телеграма оказались вовсе не против того, чтобы на Мамаевом кургане каждый день палили из пушек. Категорически «против» оказались 42% принявших участие в опросе. А вот в подобном опросе на радио несогласных оказалось 92%.

- Конечно, нет среза аудитории. В то же время какое-то представление о мнении волгоградцев такой опрос дает. Возможно, нам не хватает мирных традиций и символов? Надо думать, - поясняет инициатор опроса. - Я лично ничего плохого в ежедневном полуденном артиллерийском выстреле не вижу.

А вы как считаете? Нужно ли каждый день палить из пушек на Мамаевом кургане в память о войне? Оставляйте свое мнение в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В шести школах Астрахани подростки продавали снюс ученикам
В Волгограде полностью заменили трубу, из-за прорыва которой Спартановка осталась без тепла
В микрорайоне «Долина» в Волгограде поставят новые светофоры
В Волгограде здорового мальчика выставили пострадавшим в ДТП, взломав страничку его матери
Глава Астраханской области подарил футболистам, спасшим из реки пенсионерку, памятные часы
В Астрахани под суд отправили зампредседателя регионального правительства
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 26-летней девушки
Полицейские спасли водителя, у которого случился инсульт за рулем
Директор лицея отдала 86 тысяч рублей мошенникам на банкет ревизорам
Волгоградка ищет свидетелей аварии, когда ее с двухлетним ребенком сбил трамвай
Авикомпанию оштрафовали за невозврат денег заболевшему перед рейсом пассажиру
Под Астраханью хлопок газа разрушил стену частного дома: пострадала женщина
Осторожно: мошенники придумали новую схему обмана волгоградцев через банковскую карту
В Волгограде под колеса «ВАЗа» попали женщина и двое детей