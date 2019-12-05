Как в Петропавловской крепости: на Мамаевом кургане предлагают стрелять в полдень
В последнее время в Волгограде появилась новая традиция. В памятные даты в полдень на Мамаевом кургане звучит «выстрел памяти». В последний раз палили из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны в честь начала контрнаступления под Сталинградом. «Говорили» раритетные орудия и на День победы, и 23 августа. Сейчас общественники города-героя обсуждают, нужны ли нам новые традиции, связанные с войной.
Член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин провел опрос в своем телеграмм-канале. У подписчиков спросил: «Надо ли ввести традицию ежедневного полуденного артиллерийского выстрела на Мамаевом Кургане, как это происходит, например, в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Красноярске и Кронштадте?».
- Мы встречались со студентами, обсуждали бренд области. И во время дискуссии разговор зашел о выстрелах на Мамаевом кургане, - пояснил корреспонденту «КП-Волгоград» Вячеслав Черепахин. - Кроме того, эту тему обсуждали и в Общественной палате Волгограда.
Скрин опроса.
30% обитателей телеграма оказались вовсе не против того, чтобы на Мамаевом кургане каждый день палили из пушек. Категорически «против» оказались 42% принявших участие в опросе. А вот в подобном опросе на радио несогласных оказалось 92%.
- Конечно, нет среза аудитории. В то же время какое-то представление о мнении волгоградцев такой опрос дает. Возможно, нам не хватает мирных традиций и символов? Надо думать, - поясняет инициатор опроса. - Я лично ничего плохого в ежедневном полуденном артиллерийском выстреле не вижу.
А вы как считаете? Нужно ли каждый день палить из пушек на Мамаевом кургане в память о войне? Оставляйте свое мнение в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU