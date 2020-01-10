Волгоградки не готовы заводить детей: лишь 9% собираются рожать в 2020-м

В России, и в Волгоградской области в частности, власти много говорят о том, что срочно надо поднимать рождаемость. Ради этого показательно увеличивают пособия, помогают многодетным с ипотекой, добавляют им льгот… Но волгоградки все равно не торопятся рожать. По данным аналитиков Финансового университета при Правительстве РФ, только 9% молодых пар, живущих в Волгограде, подумывают о том, чтобы завести потомство в 2020 году. Даже в Волжском этот процент больше - 10%.

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав репродуктивные планы семейных пар в возрасте 19-39 лет. В исследование попали 78 городов России с населением более 250 тысяч человек. И, надо сказать, что Волгоград в этом рейтинге не самый худший. Аналогичными планами - 9% желающих родить - «похвастались» большинство городов. Больше всего тех, кто готов уже в этом году завести ребенка, оказалось в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале. На удивление, попал в этот «передовой» список и наш город Волжский.

При этом эксперты сделали вывод, что на желание заводить детей мало влияет уровень благосостояния. То есть нехватка денег - не главный аргумент в вопросе «Рожать или не рожать?». Говорят, основной фактор - доступность жилья, а в небольших городах - детских садиков, школ и поликлиник. То есть упор властям на всех уровнях надо делать именно на строительстве и развитии инфраструктуры.

Еще один вывод, который сделали из исследования аналитики университета: женщины не хотят рожать, так как вынуждены работать.

- Чем больше женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости (число детей, родившихся у женщины на протяжении ее жизни), - констатируют эксперты. - Это, конечно, не говорит о том, что женщин надо вытеснять из состава рабочей силы. Надо создавать условия, при которых многие из них предпочтут воспитание детей трудовой деятельности. Для этого необходимо повышать детские пособия, строить школы и детсады.

Это рекомендации. И в Волгоградской области, надо сказать, активно взялись как раз за строительство школ и обновление здравоохранения. Ведь падать нам уже дальше некуда. За последние пять лет наш регион потерял почти сто тысяч населения трудоспособного и репродуктивного возраста. Молодежь уезжает. Плюс естественная убыль: в 2014-м она составляла (-5,4 тысячи человек - отношение умерших к рожденным), а в 2018-м этот показатель стал -10 тысяч.

Регионам с такими показателями эксперты еще рекомендуют привлекать мигрантов. Но для этого советуют развивать промышленность в регионе, возможности для занятия предпринимательством, прокладывать дороги к отдаленным населенным пунктам и проводить в села интернет.