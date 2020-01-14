2020-01-14T11:33:50+03:00
Спорт

В Волгограде 2 февраля устроят легкоатлетический пробег

Традиционный пробег посвятят 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пробег пройдет уже в 73-й раз. Фото: мэрияПробег пройдет уже в 73-й раз. Фото: мэрия
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Каждый год в Волгограде проводят легкоатлетический пробег, посвященный победе в Сталинградской битве. Этот год не станет исключением. Пробег начнется 2 февраля 2020 года в 10 часов утра на площадке у интерактивного музея «Россия - моя история» на нижней террасе Центральной набережной. Старт - в 10.30. Спортсмены выйдут на дистанции в 2, 5 и 10 километров.Трасса пройдет по нулевой продольной от парохода «Гаситель» до бронекатера БК-13 у музея-панорамы. На финише всех угостят горячим чаем из полевой кухни. Для автомобилей на время праздника рокадную дорогу перекроют.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, соревнования будут проходить в личном и командном зачетах. Поучаствовать в забеге могут школьники, студенты, ветераны и прочие любители бега. Обязательное условие – допуск от врача. Заявки будут принимать в оргкомитете позже. Спортсмены из других городов могут прислать их по почте до 27 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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