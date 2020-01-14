В Волгограде бывшего вице-мэра судят за обман подследственного депутата Зверева

Это дело интересно тем, что и обвиняемый и «пострадавший» - личности в Волгограде известные. С одной стороны - бывший вице-мэр Андрей Доронин, которому предстоит ответить за попытку мошенничества, с другой – депутат Алексей Зверев, обвиняемый в мошенничестве в сфере автострахования.

По данным следователей, Алексей Зверев вместе с товарищами депутатами Евгением Щуровым, Федором Литвиненко организовали фирму ООО «Верный выбор» и через нее делали автоподставы. Суммы получали солидные. Больше всех почувствовали на себе урон автостраховые компании, которые выплачивали деньги «пострадавшим». Свою вину народные избранники признавать отказываются. Сначала обвиняемые находились в СИЗО, затем Алексея Зверева перевели под домашний арест, но он мечтал хотя бы о подписке о невыезде. Весной 2019 года ему и позвонил Алексей Доронин – на тот момент уже бывший вице-мэр. Мужчины были знакомы и даже приятельствовали в свое время.

Бывший чиновник рассказал, что он может помочь товарищу – есть связи. За 2,5 миллиона договорится об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. 12,5 миллионов возьмет для следователей СК и ФСБ за освобождении от уголовной ответственности. Правда, начать решил с малого.

Зверев взял время, чтобы подумать. В конце июля мужчины договорились встретиться возле кафе. Во время передачи денег бывшего чиновника задержали. Видимо, Зверев решил, что лучше сдать знакомого силовикам, чем иметь еще одну статью.

Андрей Доронин свою вину признал сразу и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

- Заседания уже начались. Прокуратура попросила отложить слушания до 21 января для подготовки к прениям, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.