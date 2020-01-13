2020-01-13T11:11:36+03:00
Общество

Хозяину верблюда, который задержал поезд в Астраханской области, грозит штраф

В РЖД прокомментировали ситуацию с верблюдом, который устроил забег перед пассажирским поездом и задержал его на 44 минут [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Скрин с видео.Скрин с видео.
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Видео, на котором верблюд неторопливо бежит по шпалам перед пассажирским поездом, разлетелось по соцсетям и вызвало немало шуток. Двугорбый не сходил с курса более двух часов, хотя машинисты не раз ему сигналили. В итоге железнодорожный состав был вынужден плестись позади корабля пустыни со скоростью 13 километров в час и выбился из графика. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги (филиал РЖД), происшествие случилось 5 января в Астраханской области на перегоне между станциями Кигаш и разъездом №2. В итоге пассажирский поезд №349 сообщением «ТашкентМосква» из-за верблюда задержался на 44 минуты. На график движения других поездов инцидент не повлиял.

Кстати, астраханские верблюды уже не раз выходили на железнодорожные пути перед поездами. И в последнее время делают это все чаще. Каждый случай несет потенциальную угрозу пассажирам поездов и работников локомотивных бригад. Поэтому материалы по всем подобным происшествиям железнодорожники передают в полицию. А на владельцев скота возбуждают административные дела – за верблюда на путях его хозяину грозит штраф.

Верблюд устроил забег с поездом и задержал его на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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