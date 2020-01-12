2020-01-12T19:03:12+03:00
Общество

В Астраханской области поезд опоздал на два часа из-за верблюда

Животное бежало по путям «впереди паровоза» [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Верблюд решил помериться силами с поездом и побежал впереди паровоза.Верблюд решил помериться силами с поездом и побежал впереди паровоза.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Курьезный случай произошел в Астраханской области - там поезд опоздал на два часа из-за… верблюда. Да, здесь эти животные гуляют сами по себе, где хотят и как хотят. Например, этот «корабль пустыни» решил померяться силами с железнодорожным составом. Точнее не силами, а скоростью. В качестве беговой дистанции выбрал перегон между станциями Кигаш и разъездом №2 в Красноярском районе Астраханской области. Верблюд как раз бежал по шпалам, когда его догнал поезд. Машинист подал звуковой сигнал в надежде, что животное сойдет с путей, но этот «двугорбый» оказался не пугливым и очень упертым. Он даже ухом не повел на сигналы поезда.

«Если сначала он бежал со скоростью 22 километра в час, то теперь снизил ее до 13-ти. Устал, видимо. Чувствую, с такими темпами скоро он совсем упадет, причем прямо на путях», - жалуется на камеру машинист поезда, который вынужден плестись за бегущим верблюдом.

«Он, наверно, в Арабские эмираты бежит - эмигрировать решил», - шутят пользователи соцсетей, куда попало забавное видео. - «Надо было выйти и пнуть его под зад».

Но железнодорожники оказались на редкость сердобольными. Они все-таки дождались, когда верблюд сойдет с дистанции. Правда, состав выбился из графика на целых два часа.

Верблюд устроил забег с поездом и задержал его на два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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