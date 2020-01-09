2020-01-09T17:36:39+03:00
Экономика

ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса

ВТБ меняет условия автокредитования и предлагает своим клиентам приобрести транспортное средство без первоначального взноса
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Для оформления кредита заемщикам достаточно будет предъявить только два документа.

Обновленные условия распространяются как на новые, так и на подержанные автомобили. Ставка в рамках программ зависит от выбора дополнительных услуг. Получение кредита возможно с минимальной ставкой от 12% годовых при обязательном страховании автомобиля. Максимальная сумма – до 3 млн рублей для новых автомобилей и до 2 млн рублей – для автомобилей с пробегом. Возможный срок выплаты – от года до пяти лет. Решение по заявке клиента принимается банком не более чем за два рабочих дня.

«В рамках стратегии ВТБ мы намерены переводить кредитование в цифровой формат, максимально упрощая процесс финансирования. С новыми условиями наши клиенты не будут зависеть от наличия сбережений и смогут воспользоваться кредитом именно тогда, когда покупка транспортного средства им необходима», – прокомментировал Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.

По его словам, оценка по заявкам клиентов в рамках новой программы будет проводиться на основе сформированных в ВТБ риск-процедур, учитывающих высокую долговую нагрузку заёмщиков.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам одиннадцати месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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