2020-01-05T12:50:14+03:00
Общество

Волгоградский ТЮЗ полностью отремонтируют за четыре года

Работы начнутся уже в 21 году
Екатерина МАЛИНИНА
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В ближайший год для зрителей ничего не поменяется: спектакли будут идти в обычном режиме.В ближайший год для зрителей ничего не поменяется: спектакли будут идти в обычном режиме.
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Губернатор Волгоградской области продолжает свои рабочие поездки в новогодние праздники. На этот раз он побывал в ТЮЗе. В ближайшее время театр ждут большие преобразования.

Уже более 50 лет здание не знало настоящего ремонта. Многие помещение устарели не только морально, но и технически. Нужно обновлять и инженерные коммуникации, и сцену и гримерки и фойе и внешний вид здания. Все это требует огромных финансовых вложений и они будут.

- В первую очередь требуется подготовить необходимую документацию, которая позволит выделить деньги на ремонт и создание современных условий для зрителей ТЮЗа. После этого приступим непосредственно к проектированию, - пояснил губернатор.

Андрей Бочаров о реконструкции волгоградского ТЮЗа.

Как рассказал Андрей Бочаров, к работам планируют приступить в 21 году. Ну а полная реконструкция продлится ориентировочно 4 года. Закончится в 23-24 году.

Вполне возможно, в это время работы потребует закрыть театр. Но труппе на этот срок найдут временный дом, где они смогут давать спектакли и работать.

Кстати, преобразование ждет пространство вокруг самого театра: необходима полноценная парковка.

Напомним, осенью на госзакупках появился лот о проектировании ремонта ТЮЗа стоимостью 6,5 миллиона рублей. Работ предстоит действительно много. Возможно, что-то и добавится после инспекции здания губернатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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