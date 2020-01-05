Волгоградский ТЮЗ полностью отремонтируют за четыре года

Губернатор Волгоградской области продолжает свои рабочие поездки в новогодние праздники. На этот раз он побывал в ТЮЗе. В ближайшее время театр ждут большие преобразования.

Уже более 50 лет здание не знало настоящего ремонта. Многие помещение устарели не только морально, но и технически. Нужно обновлять и инженерные коммуникации, и сцену и гримерки и фойе и внешний вид здания. Все это требует огромных финансовых вложений и они будут.

- В первую очередь требуется подготовить необходимую документацию, которая позволит выделить деньги на ремонт и создание современных условий для зрителей ТЮЗа. После этого приступим непосредственно к проектированию, - пояснил губернатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/753260" frameborder="0"></iframe> Андрей Бочаров о реконструкции волгоградского ТЮЗа.

Как рассказал Андрей Бочаров, к работам планируют приступить в 21 году. Ну а полная реконструкция продлится ориентировочно 4 года. Закончится в 23-24 году.

Вполне возможно, в это время работы потребует закрыть театр. Но труппе на этот срок найдут временный дом, где они смогут давать спектакли и работать.

Кстати, преобразование ждет пространство вокруг самого театра: необходима полноценная парковка.

Напомним, осенью на госзакупках появился лот о проектировании ремонта ТЮЗа стоимостью 6,5 миллиона рублей. Работ предстоит действительно много. Возможно, что-то и добавится после инспекции здания губернатором.