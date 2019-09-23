Проект капремонта Волгоградского ТЮЗа обойдется в 6,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2019-09-23T09:29:29+03:00

ТЮЗ ждал этого ремонта много лет.

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Волгоградский ТЮЗ не видел ремонта уже много лет. Старые деревянные окна, старая проводка, ветхие помещения, древние коммуникации. Но в ближайшее время один из лучших театров Волгограда сильно обновится. По крайней мере ,на сайте госзакупок появился лот: заказ на проектную документацию капремонта здания. Цена контракта – 6,3 миллиона рублей.

Что ждут от заказчика. Он должен спроектировать ремонт или замену сетей инженерно-технического обеспечения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, сетей связи. Также в перечень работ входит разработка концептуального решения фасадов зданий театра, нужно просчитать и расчертить замену мраморного покрытия на антискользящее, усиление стен, возведение летней сценической площадки около бокового фасада, реставрация входных дверей, ремонт декоративного мозаичного панно на входе.

Также предстоит спроектировать ремонт внутренних помещений, ремонт кровли, замену сценического оборудования.

То есть ТЮЗ полностью осовременят, обновят, но оставят внешний вид здания.

Главное, найти денег на сам капитальный ремонт здания по подготовленным проектам. Он, скорее всего, начнется уже в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU