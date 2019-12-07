Отец блогера, кидавшего деньги в толпу: «Люди сходили в кино, купили мороженое. Что плохого?»

«Сегодня скидываю 200К у «Мармелада». Взорвем!» - пообещал блогер, называющий себя в сети Альфредо Аудиторе, и обещание сдержал. 6 января в четыре часа дня у популярного в Волгограде торгового комплекса «Мармелад» состоялась акция щедрости невиданных для города-героя масштабов. И все бы ничего, но многих горожан такой жест возмутил, а когда выяснилось, что Альфредо – якобы сын волгоградского чиновника, разразились нешуточные дискуссии.

«РАЗДУЛИ СКАНДАЛ, ПРИДУМАЛИ, ЧТО Я ЧИНОВНИК»

«Задрали своим хайпом», «Унизительно, докатились!», «Позор богатейшей страны», «А работать не пробовали?», «Не для этого деды защищали Сталинград» - в социальных сетях можно наблюдать сотни споров подобного рода. И все адресованы «хайпанувшему» Альфредо, у которого, кстати, и до этой сомнительной популярности было 4 миллиона подписчиков.

Анонс "халявы". Фото: скрин Instagram Альфредо Аудиторе.

Мероприятие было спланировано заранее и анонсировано в Instagram. Блогер записал несколько обращений к фанатам с просьбой распространить информацию и собрать как можно больше людей. Получилось: в назначенный час у «Мармелада» столпилось три сотни желающих получить легкие деньги. Правда, пришлось немного изменить место самого акта пожертвований, но все пришедшие быстро сообразили и подтянулись к руке, державшую пачку с банкнотами. После денежного дождя люди прокричали признание в любви пранкеру, а тому, когда пошли слухи о возможных задержаниях, пришлось буквально сбегать.

«Космомолке» удалось пообщаться с его отцом Тамерланом Носаевым и узнать, что же он думает по этому поводу.

- Скандал раздули на пустом месте, кому-то это выгодно, удобно! Скорее всего из-за того, что я чеченец, - прокомментировал ситуацию «КП-Волгоград» Тамерлан Зилаутдинович, который, кстати, является успешным бизнесменом. - Я понимаю, что на этой встрече могла быть давка, кого-то могли затоптать или испортить машины. С целью предотвратить эту встречу всем для колорита раструбили, что я якобы чиновник, связан с правительством и так далее. Я не чиновник и никогда им не был. Это легко проверить. В Волгограде с 84-го года живу, знаю полгорода, меня многие знают. В представительстве Чеченской Республики в Волгоградской области «тружусь» на общественных началах. У меня нет ни должности, ни зарплаты. О планах сына встретиться с подписчиками я всех предупредил заранее, в том числе наши службы и охрану ТРЦ.

В занятии сына не видит ничего плохого, уж тем более в его встрече с фанатами и раздаче денег. Говорит, это были «подарки к новому году своей аудитории», но навалившуюся на их семью популярность называет «дешевой».

ОТКУДА ДЕНЬГИ?

Но общественность взбудоражил вопрос: а откуда у молодого парня, пусть и популярного блогера, лишняя пачка денег?

Масштабы внушительные для Волгограда.Фото: скрин Instagram Альфредо Аудиторе.

- Сын работает по контракту с московской компанией, которая заметила его пару лет назад. Без их ведома он ничего не делает, даже интервью дать не может. Его руководство перед наступлением нового года узнало, что сын едет к родителям в Волгоград и предложило встретиться с подписчиками по их же многочисленным просьбам. Заодно, как поздравление, фирма выделила от себя 200 тысяч рублей, чтобы раздать им на подарки. Купюры были по 500 и 1000 рублей, - рассказал Носаев-старший.

И возмущается: другие раздают миллионами и ничего.

- Что плохого? Люди пошли и купили себе мороженое, в кино сходили, - считает он. Удивлены и в фирме блогера, занимающиеся его раскруткой: - Вчера звонил менеджер и спрашивал, почему в Волгограде такая реакция на это?

ЛИЧНОСТЬ РАСКРЫТА

Как прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудников полиции никто не вызывал, никаких беспорядков участники сего несанкционированного мероприятия устроить не успели. Никто, соответственно, не пострадал.

После пранка герой инцидента уехал в Москву на работу, а его личность, которую он так усердно скрывал, была рассекречена. Как выяснилось, Мухаммед Носаев родился и вырос в Волгограде, где и начал работу в блогосфере. Когда число подписчиков перевалило за 40 тысяч, его заметили столичные коллеги и пригласили на работу.

Руслан ГОНЧАЕВ, Представитель главы Чечни в Южном федеральном округе:

- В СМИ и соцсетях стали писать, что блогер – сын высокопоставленного чиновника, назвали фамилии. Логично, что общественность отреагировала негативно, ведь информация была искажена. На самом деле, семья не имеет отношения к госслужбе. Не нужно никакой паники, это нормальная ситуация: мальчик работает блогером, привлекает к себе внимание. После инцидента мы разобрались с ситуацией.