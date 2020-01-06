Известный блогер разбросал перед волгоградцами 200 тысяч рублей в канун Рождества

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:35:35+03:00

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«Готовы за бумажки убить друг друга», «Сразу вспомнился фрагмент Булгакова из «Мастера и Маргариты», «Валите работать», «Вот они, любители халявы», «А я ни копейки не взял бы» - дискуссия между волгоградцами возникла после инцидента, который случился вечером 6 января возле ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе Волгограда.

Здесь блогер и пранкер Альфредо Аудиторе из Волгограда, называющий себя «отцом креатива» и имеющий почти четыре миллиона подписчиков, устроил провокационные пожертвования: он разбросал перед сотнями собравшихся горожан деньги. Неудивительно, что особые любители «халявы» устроили соревнование, ловя купюры.

скрин Instagram Альфредо Аудиторе.

Как прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудников полиции никто не вызывал, никаких беспорядков участники сего несанкционированного мероприятия устроить не успели. Никто, соответственно, не пострадал. Видимо, деньги закончились быстро. Особенно недовольные критики сего действа отметили, что лучше бы блогер «пошёл и в детский приют тихо пожертвовал».

Масштабы внушительные для Волгограда.Фото: скрин Instagram Альфредо Аудиторе.

Кстати, сам блогер - волгоградец. Его отец - представитель Главы Чеченской Республики в Волгоградской области Тамерлан Носаев. Да и сама идея подобных пожертвований явно заимствована. Тот же Павел Дуров, основатель Вконтакте, разбрасывал деньги из окна своего офиса в Питере.

ИСТОЧНИК KP.RU