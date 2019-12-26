«Лед, как зеркало»: волгоградцы протестировали каток в пойме Царицы

«Строили, строили и, наконец, построили»: сегодня, 26 декабря, в пойме реки Царица у интерактивного музея «Россия – моя история» открылся новый каток, который волгоградцы ждали больше года. Корреспондент «КП-Волгоград» в числе первых посетителей смог оценить все прелести этой ледовой арены. Оценил на «пять баллов».

первые посетители уже протестировали каток. Оцениили на пять баллов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

О том, что в пойме хотят сделать каток, как в столичном ВДНХ, в Волгограде впервые заговорили еще в январе 2018-го. Идею предложили студенты, власти поддержали. Изначально планировали, что каток будет выглядеть в виде длинных дорожек, которые зимой будут покрыты льдом, а летом может использоваться любителями роликов. Правда, по мере благоустройства территории поймы Царицы планы пришлось немного откорректировать.

Вот такой каток в виде бабочки. Ночью в неоновом освещении он выгллядит просто супер.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В итоге получилась конструкция замысловатой формы в виде двух «крыльев». Благодаря чему кататься с заворотами-разворотами здесь совсем не скучно.

Детвора от катка в восторге.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

...И взрослые тоже радуются, как дети.

В парке "Раздолье" сегодня очень празднично и красиво.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Зато ледяное покрытие - практически идеальное. К тому же специальные морозильные установки поддерживают определенную температуру покрытия (так что закроют его лишь когда столбик термометра будет подниматься выше отметки +5 градусов).

Для новичков есть специальные помощники - веселые и озорные.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выбор коньков - огромный, есть и для детей, и для взрослых дядей.

Выбор коньков - огромный, есть и для детей и для взрослых дядей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Аренда коньков - 100 рублей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Положить личные вещи можно в специальные камеры хранения, так что вам не придется кататься с рюкзаком на спине.

Есть даже шкафчики для хранения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Переобуваться и греться можно в теплой раздевалке.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сюда пустят и со своими коньками. Есть услуга заточки коньков.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Есть на новом катке и специальные помощники - для детей и тех, кто только учится стоять на коньках. К слову, для малышей здесь даже есть отдельно огороженный «лягушатник», чтобы мелких фигуристов не «затоптали» мчащиеся на всех парах взрослые конькобежцы.

Для маышей есть специально огороженый "лягушатник", где из точно не затопчут взрослые конькобежцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Если вдруг замерзните (что, конечно, сомнительно на таком современном катке), на территории имеется кафе - теплое и уютное. Кстати, заходить в него можно, не снимая коньки (что очень удобно, согласитесь). Здесь вас напоят вкусным кофе или чаем за приемлемую цену в 40 рублей.

Рядом есть теплое кафе, стильное и заходить в него можно на коньках.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня, 26 декабря, каток в «Раздолье» работает до 22.00 в тестовом режиме. А с завтрашнего дня - ежедневно с 10.00 до 22.00, вплоть до самой весны. Учтите только, что вечером с 16.00 до 17.30 каток будут закрывать на техническое обслуживание.

Здесь же уже красуется и главная елка Волгограда.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

И о ценах. Стоимость билетов:

в будние дни - для взрослых - 250 рублей, для детей - 200;

в выходные - взрослым – 300 рублей, детям – 250.

Скидку в 50 рублей обещают сделать льготникам, студентам и пенсионерам. Аренда коньков или помощников начинающих фигуристов обойдется в 100 рублей, есть здесь и камеры хранения по 50 рублей.

Напомним, что здесь же - в парке поймы реки Царица - установлена и главная елка Волгограда. С 28 декабря здесь ежедневно запланированы различные новогодние мероприятия. Так что приходите, скучно не будет!