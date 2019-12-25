2019-12-25T15:39:52+03:00
Происшествия

На мать избитого до глубоких ран ребенка возбудили уголовное дело

Женщина не остановила сожителя, когда он издевался над ее сыном
Екатерина МАЛИНИНА
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Ребенок до сих пор находится в больнице.Ребенок до сих пор находится в больнице.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Полицейские 25 декабря определились со статусом 22-летней жительницы Кировского района. Теперь молодая женщина, которая позволяла отчиму избивать своего сына, пойдет под суд. Но статья у нее не «криминальная» - 155 УК РФ: «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Наказание по статье не особо суровое: штраф до ста тысяч рублей, либо обязательные, либо исправительные работы.

Добавиться ли к этому еще другие статьи, пока не известно. Возможно, в действиях матери, точнее в бездействии матери также усмотрят преступление. Ведь она видела, как ее 25-летний отчим избивает сына и ничего не сделала, чтобы остановить.

Мужчину могут арестовать. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчину могут арестовать.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Кстати, сам шестилетний Вова первоначально в синяках и ранах на своем теле обвинял не только отчима, но и мать. Но видимо, эти слова пока не нашли подтверждения.

Сейчас мальчик находится в больнице на лечении. С ним занимаются психологи, специалисты кризисного центра. Матери видится с ним запрещено. С больничной койки он отправится в реабилитационный центр, а оттуда в приемную семью. Опеке предстоит определить его статус. Они подали в суд на ограничение матери родительских прав. И с учетом уголовного дела, которое возбудили полицейские, решение суда можно предвидеть.

Напомним, на то, что над мальчиком Вовой издеваются в семье, пожаловался сосед. Когда полицейские и органы опеки опросили ребенка, то выяснилось, что его постоянно избивают. Его заперли дома, морили голодом. В школе взрослые говорили, что болеет, соседям, что уехал в школу-интернат.

На отчима почти сразу же возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба: и мать и ее сожитель, находятся дома. В ближайшее время будет решаться вопрос об аресте мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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