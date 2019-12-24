В Волгограде мальчика, которого избивали родная мать и отчим, могут вернуть в семью через полгода

Судьба 6-летнего Вовы, избитого самыми близкими людьми: матерью и отчимом, волнует очень многих. В последнее время дети слишком часто становятся жертвами своих же родителей. Сейчас мальчик после жестоких истязаний находится в больнице №7. Там ему лечат и душу и тело. С ребенком работают местные врачи, психологи, специалисты кризисного центра. Восстанавливаться парнишке еще долго. После того, как он подлечится, первоклассника направят в социально-реабилитационный центр. Там он будет находиться, пока взрослые не решат его судьбу. Матери запрещено его навещать до решения суда.

Во вторник, 24 декабря, органы опеки Кировского района Волгограда обратились в суд с исковым заявлением об ограничении матери родительских прав. Что это значит. Такая мера применяется, если нет достаточных оснований лишать мать родительских прав. Через полгода волгоградка по закону сможет вернуть сына себе.

В отношении отчима возбудили уголовное дело.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- После того, как ребенок пройдет лечение, восстановится, из социально-реабилитационного центра мы будем устраивать его в семью. И уже законный представитель – опекун – с ведома органов опеки будет решать, разрешить ли матери видеться с сыном, - говорит Нина Болдырева, уполномоченный по правам ребенка. Детский омбудсмен следит за судьбой мальчика.

Но этот сценарий может поменяться, если следователи полиции установят, что 22-летняя мать участвовала в избиении ребенка и помогала своему 25-летнему сожителю (мальчик изначально говорил, что мама была заодно с отчимом). Тогда в отношении нее возбудят уголовное дело . Это будет достаточным основанием для лишения ее родительских прав. А восстановить их очень сложно.

Хотя сам Вова по маме скучает. В шесть лет малыши еще очень сильно привязаны к родителям и не могут адекватно оценить агрессию с их стороны. Самая большая любовь к матерям как раз у тех, кто брошен или недолюблен самыми близкими.

Напомним, о несчастном ребенке правоохранительные органы и органы опеки узнали от соседа. Житель Кировского района обратился в полицию с заявлением: соседи издеваются над шестилетним сыном. На руках мальчика нашли раны, а на теле многочисленные синяки. Первоклассник пояснил, что мать с отчимом морили его голодом, издевались. Паренька из семьи изъяли и направили в больницу. В отношении отчима возбудили уголовное дело. В отношении матери пока идет проверка.

В школе женщина говорила, что она с сыном на больничном, а соседей заверила, что ребенок уехал в школу- интернат. В этом время малыш находился дома под присмотром жестоких взрослых.