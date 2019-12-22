Полторы тысячи веток-лап и полутораметровая звезда: в пойме Царицы устанавливают главную елку

В Волгограде в этом году главные праздничные мероприятия пройдут не как все привыкли на площади Павших борцов, а в пойме реки Царицы. Правда, многие в этом сомневались. Ведь к середине декабря, когда уже в большинстве районов появился главный символ нового года, напротив интерактивного музея не было никаких намеков на елку. Работники с коробками и упаковками появились утром 22 декабря. Здесь приступили к установке сначала постамента, а затем стали собирать и пушистую красавицу. Обошлась она в 983 тысячи рублей, а украшения на нее в 766 тысяч рублей.

Возле елки появятся арт-объекты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Высота ели – 18 метров. Она состоит из 1628 веток. Ее украсят 450 синих, белых, оранжевым шаров диаметром 10 и 15 сантиметров, серебристые бусы, в гирлянде будет полторы тысячи светодиодов, а макушку увенчает полутораметровая золотая звезда.

Собирают новую ель с помощью автовышки и крана манипулятора.

Но новогоднее дерево не будет одиноко, рядом появятся «Крылья ангела» и «Снежная королева». Так что здесь можно будет не просто водить хороводы, а устраивать фотосессии.

Каждый сможет сделать новогодний кадр.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Подсветят неоновыми нитями тюбинговую трассу, лестницу к музею «Россия – моя история». Разукрасят огнями фонари на новой лестнице от сквера Пушкина в пойму. Так что вечером пойма Царица превратится в настоящую сказочную страну. Останется дождаться Деда мороза и снега.

Волгоградцы смогут найти в пойме развлечения по душе.Фото: Екатерина СИМОХИНА

К новому году готовятся и в остальных районах. В Советском районе напротив больницы №7 появились трехметровые одуванчики и елка из светодиодов, на Тракторном в парке Аттракционов установили большую искусственную елку, в Дзержинском районе в парке-героев-летчиков нарядили живую ель.

Каток почти готов, чтобы принимать гостей.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, мероприятия возле главной елки в пойме начнутся 28 декабря в 14-00 большим праздником «Самовар». Каждый день до 8 января здесь обещают праздник для детворы и взрослых.

28 декабря также запланировано открытие катка. Его обещали сделать еще к прошлому новому году, но, видимо, не сложилось. В эти новогодние каникулы волгоградцы уже смогут прокатиться по нарядной пойме на коньках.

Волгоградцы ждали каток больше года.Фото: Екатерина СИМОХИНА

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