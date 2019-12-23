Волгоградцы создали петицию с требованием снести новый памятник Сталину

Небольшой бюст Сталина, который 20 декабря коммунисты установили в центре Волгограда, буквально расколол общество на два лагеря. Одни требуют поставить и второй памятник (уже в Новоаннинском Волгоградской области), другие уже выставили петицию с требованием убрать новенький бюст вождя. Автором петиции выступил волгоградский опозиционер из партии «Яблоко» партии Дмитрий Любитенко. Адресовали петицию президенту РФ Владимиру Путину.

«Установка памятника Сталину - прямое оправдание сталинских преступлений и прямое оскорбление памяти миллионов жертв сталинских репрессий. Мы выступаем за демонтаж нового памятника Сталину в Волгограде. Воскрешение культа личности кровавого диктатора недопустимо», - говорится в петиции, которая за два дня набрала 33 голоса.

Согласен с такой позицией и член Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин.

«Памятник Сталину - это какой-то невероятно стыдный и недолговечный реваншизм не отягощенных памятью либо совестью людей. Людей не знающих, не верящих, не думающих. Жалко вас», - написал на своей страничке в ФБ Черепахин.

Бывший депутат облдумы Николай Лукьяненко тоже выступил на стороне противников установки подобных бюстов где бы то ни было - в Волгограде или на Камчатке. Вот, что он написал на своей страничке в соцсети по этому поводу:

«В моей семье считается, что Сталин, в первую очередь, тиран и душегуб, а только потом - военачальник и лидер государства. Благодаря его политике я не увидел своего прадеда, который по ложным доносам получил 10 лет без права переписки. Если бы установка памятника была инициирована предыдущими поколениями, я бы настаивал на его сохранении и защите, как назидание и способ запечатлеть историю нашей страны! Но устанавливать памятник сегодня - это политический процесс и признание коммунистической импотенции в России!».

Впрочем, некоторые волгоградцы оказались рады появлению нового Сталина в городе. И называют это событие никак иначе, как «восстановление исторической справедливости».

Есть еще и «третья сторона» в этом споре - те, кому все равно есть этот памятник или нет. Кто-то даже заявил, что на новом бюсте Сталин больше похож на Максима Горького - мол, молодежь, не прочитав подпись, и не разберет.