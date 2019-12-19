На волгоградца, избившего пасынка ремнём до глубоких ран, завели уголовное дело

Полиция Волгограда завела уголовное дело на изверга-отчима, который истязал своего 6-летнего пасынка. 25-летнего волгоградца обвиняют по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Уже достоверно известно, что мужчина избивал ребенка. Бил ремнем до глубоких ран. Причем бил регулярно.

- В настоящее время он задержан, - уточняют «КП-Волгоград» в региональном Главке.

25-летнего садиста уже задержали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Мужчина оправдывается, мол, "прививал" так ребенку любовь к чтению и усидчивость. Признается, иногда мог не рассчитать силу. Так, к слову, появилась у мальчика шишка на голове и ушибы на ребрах.

Напомним, что жуткие подробности жизни 6-летнего мальчика из Кировского района Волгограда вскрылись после того, как в полицию обратился неравнодушный сосед. Мужчина рассказал о ссорах в семье и криках ребенка за стеной. Когда мальчика обследовали специалисты, ужаснулись - все его тело было в синяках и кровавых ранах. Ребенок признался, что часто недоедал и «получал» от отчима за любую провинность.

Сейчас полиция собирает информацию по делу. Одновременно сотрудники волгоградского областного комитета образования, науки и молодежной политики проводят свое расследование. Уверяют, педагоги школы, куда ходит первоклассник, неоднократно звонили матери ребенка с расспросами о малыше. И каждый раз женщина отвечала, что мальчик еще болеет.

Отметим, что дите не посещало школу с 18 ноября.

- Мама мальчика даже приходила в интернат за домашним заданием, консультировалась о том, как восполнить пробелы в знаниях и не упустить важные темы, которые они пропустили, - говорят в облобразовании.

Чиновники подтверждают, что 18 ноября в отдел по опеке и попечительству Кировского района Волгограда пришел мужчина, который заявил, что в этой семье истязают ребенка. И в тот же день социальный педагог школы-интерната пришла в семью с проверкой.

- Педагог и увидела на теле ребенка ссадины, гематомы и царапины. Мать с ребенком вызвали в школу. На вопросы, откуда синяки у малыша, она ответила - мол, упал на льду, а царапины - от домашней кошки, -рассказывают в региональном комитете.

Но, когда с ребенком побеседовали наедине, стало ясно - мальчика избивает отчим.

Тело ребенка было покрыто синяками и ранами от побоев.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Сотрудники комиссии составили протокол. Мальчика увезли в больницу, где с ним работают психологи и врачи. Мать ограничили в общении с ребенком до полного выяснения всех обстоятельств, - добавляют чиновники комитета.

Надо сказать, что матери этого первоклассника всего 22 года. Она сама из неблагополучной семьи. В 15 лет забеременела, в 16 - родила. Но до настоящего момента претензий к ней не было. На учете семья не состояла, и жалоб на нее не поступало.

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