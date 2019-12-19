2019-12-19T13:55:09+03:00
Происшествия

Не кормили и били: в Волгограде над 6-летним ребенком издевались родная мать и отчим

В полицию с заявлением обратился мужчина из подъезда, где жила семья
Юлия Данильченко
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Вот такие страшные следы воспитания остались на теле мальчика.Вот такие страшные следы воспитания остались на теле мальчика.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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- Настюша сказала, что отдала сына в школу-интернат. Он там неделю живет, а она в это время работает в продуктовом. Хорошая девушка, не пьет, сынишка у нее развит не по годам, муж работает, - вот так положительно и очень правдоподобно описывает семью Орловых* жительница многоэтажки №16 по улице Курчатова в Кировском районе Волгограда.

Пока 22-летняя Настя и ее 25-летний любимый Олег старательно изображали образцовых родителей и все им верили, за стенами их квартиры происходило страшное: ни в какую школу 6-летний Вова не ходил, а родная мать и отчим жестоко истязали ребенка. Спас мальчика сосед, услышавший ругань и крики.

СПАСИТЕ РЕБЕНКА

18 декабря неизвестный мужчина, пожелавший остаться анонимом, пришел в органы опеки и рассказал о ситуации в семье Орловых. На учете на тот момент она не состояла, характеризовалась положительно. Опека связалась со школой, куда ходил Вова. Директор объяснила: месяц мальчика не видели, мама говорит – они на больничном. Обоих пригласили в учебное заведение, параллельно вызвали полицию. Анастасия, конечно, не ожидала, что именно так все раскроется, но не растерялась. На вопрос, откуда у сына ужасные раны на руках, ответила: он упал. Но приехавшие на место медики осмотрели все тело мальчика, на нем было множество синяков.

- Инспектором ПДН, социальным педагогом и представителем органов опеки у ребенка были выявлены множественные телесные повреждения. В ходе опроса он рассказал, что травмы ему нанесли его мать и отчим. По словам несовершеннолетнего, взрослые ограничивали его в еде, систематически избивая и причиняя боль, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Тот самый отчим, который избивал пасынка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Тот самый отчим, который избивал пасынка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вову госпитализировали в больницу. Ему нужна не только медицинская. Но и серьезная психологическая помощь.

СОСЕДИ НЕ В КУРСЕ

Один сосед, к счастью, услышал крики мальчика, а вот остальные считают Орловых нормальной семьей.

- Я вообще в шоке! Не слышала о таком, - не верит Антонина, которая одна из немногих близко общалась с Настей. – Никогда не видела их выпившими. Ей всего-то 22 года, она общительная. Да и сынишка шустрый, умный. Иной раз зайдет ко мне в гости, позвонить с домашнего телефона в поликлинику, я их всегда чем-нибудь угощала.

С виду – самая обычная семья, одеты прилично, всегда здороваются.

- Тут Настина мама жила, умерла от алкоголизма. Она поэтому сама ни капли в рот не брала. Знаю, что жила какое-то время у отца в деревне, потом забеременела и рожала уже в Волгограде, - говорит соседка.

Тем временем факты говорят об обратном. Полицейские задержали мужчину, причастного к преступлению против пасынка. Ребенка сразу забрали от матери, ему оказывают необходимую психологическую помощь.

- По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято законное решение, - добавили в Главке.

Напомним, недавно всю страну шокировала история 8-летнего мальчика из Омска, которого родители-изуверы ставили на гречку. Тогда ребенок сам смог сбежать от садистов и спастись. Правда, он некоторое время еще жил с матерью, находившейся под следствием, но после скандала ребенка изъяли.

*имена и фамилии героев публикации изменены согласно законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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