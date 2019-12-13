Тариф на вывоз мусора в 2020 году повышать не будут

Каждый раз с приближением нового года волгоградцы ждут известий о повышении цен и тарифов. Зачастую их опасения оправданы. Уже известно о том, что с 1 января 2020 года вырастет минимальный взнос на капремонт, который должны платить все собственники жилья. А вот тарифы на коммуналку на это раз повысят только с 1 июля 2020 года. Так что кошельки жителей Волгоградской области услуги ЖКХ в ближайшие полгода будут опустошать с уже привычной скоростью. К тому же в повышении платы за вывоз мусора в 2020 году регоператору собираются отказать, но при этом освободить его от уплаты НДС. Об этом заявила руководитель комитета тарифного регулирования региона Светлана Горелова на заседании общественного совета при ведомстве.

Для Волгоградской области правительство установило максимальную планку повышения тарифов на 2020 год в размере 4%. Еще на 2,4% задрать цены на газ, электроэнергию, воду и тепло своим волеизъявлением могут местные депутаты. Итого: 6,4% - потолок роста коммунальных тарифов на будущий год. Сейчас идет экспертиза предложенных ресурсоснабжающими компаниями на 2020 год тарифов. Она завершится к концу декабря. Однако по прогнозу комитета по тарифам для волгоградцев цены на коммуналку вырастут в среднем на 3 – 5%. Меньше всего подорожает газ. Больше всего - вода и тепло.

- В Волгоградской области тарифы сопоставимы или значительно ниже уровня действующих в других субъектах РФ. А предельный индекс корректировки соответствует уровню инфляции и не превышает рекомендованный федеральным центром, - подчеркивают чиновники.

Также правительство РФ рассматривает вопрос о продлении срока перехода на двухкомпонентные тарифы и нормативы на подогрев воды до 1 января 2021 года, сообщили «КП-Волгоград» в администрации области.

Хотя часть волгоградцев, у которых горячую воду подогревают в тепловом пункте непосредственно в доме, уже давно оплачивают коммунальный ресурс по такому принципу.