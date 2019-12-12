2019-12-12T20:22:40+03:00
Общество

Плата за капремонт в Волгоградской области вырастет на 7%

С 1 января 2020 года тарифы на капитальный ремонт для волгоградцев увеличат на 43 копейки с квадратного метра
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Капремонт двушки волгоградцам теперь обойдется на 20 рублей в месяц дороже.Капремонт двушки волгоградцам теперь обойдется на 20 рублей в месяц дороже.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новый год готовит для волгоградцев немало сюрпризов. Увы, в том числе неприятных. По традиции вырастут цены, увеличится на 7% и минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. С каждого квадратного метра жители Волгоградской области с 1 января 2020 года будут платить на 43 копейки больше - тариф на капремонт составит 6,56 рубля в месяц вместо 6 рублей 13 копеек. Для стандартной двушки цена вопроса вырастет на 20 рублей ежемесячно.

- Это сопоставимо с одной поездкой на общественном транспорте и не сильно ударит по бюджету семьи, - считает депутат облдумы Алексей Голубев.

По мнению общественника Евгения Волохова, который координирует работу горячей линии по капремонту, от инфляции никуда не деться, так что и увеличения взноса избежать невозможно.

Напомним, в 2014 - 2015 годах плату за капремонт в Волгоградской области ввели впервые и минимальный взнос тогда был равен 5,06 рубля за квадратный метр. "Планку" держали несколько лет, затем тариф резко подняли до 5,90. А с января 2019 года волгоградцы стали платить в фонд капитального ремонта уже по 6,13 рубля с "квадрата".

- При условии надлежащей и своевременной оплаты только в 2020 году это позволит произвести работы более чем в 250 домах, - прокомментировал «КП-Волгоград» заместитель председателя регионального комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Горшков.

Конечно, спустя пять лет программа капремонта стала вызывать большее доверие у волгоградцев. За это время частично отремонтировали 1240 домов, заменили почти 600 лифтов. В краткосрочном плане капитального ремонта на 2020 год уже более 500 домов. Но обновление фасада, ремонт крыши и замена коммуникаций зачастую превращаются для жильцов в настоящее стихийное бедствие. А расхлебывать последствия и добиваться устранения недоделок и откровенной халтуры по гарантии приходится месяцами. Однако без этой программы ветшающие дома капремонта и вовсе бы не дождались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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