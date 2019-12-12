2019-12-12T14:51:35+03:00
Общество

Погибшую в ДТП семью врачей Соловьевых похоронят 13 декабря

Прощание с основателем клиники «Движение» Олегом Соловьевым, его женой, дочерью и зятем пройдет на центральном - Димитриевском кладбище Волгограда
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Олег и Елена Соловьевы направлялись в путешествие с сыном, дочерью и зятем. Фото: соцсетиОлег и Елена Соловьевы направлялись в путешествие с сыном, дочерью и зятем. Фото: соцсети
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Семью врачей Соловьевых - Пылаевых, погибших в страшном ДТП на московской трассе в Воронежской области, похоронят 13 декабря 2019 года на центральном городском кладбище Волгограда. Прощание с основателем клиники «Движение» Олегом Соловьевым, его супругой Еленой Соловьевой, дочерью и зятем Ириной и Владом Пылаевыми также пройдет в ритуальном зале на Димитриевском кладбище.

- Прощание состоится в пятницу, 13 декабря, в 11.30 на Димитриевском кладбищев Дзержинском районе Волгограда, - сообщили «КП-Волгоград» в клинике «Движение».

Под Воронежем погиб основатель волгоградской клиники Олег Соловьев. 9 декабря он отметит свое 60-летие.2019.11.21 Клиника Движение teaser

В той аварии погибла почти вся семья Соловьевых. Олег Соловьев - врач от бога - накануне отпраздновал 60-летие. Отмечать юбилей семья решила в путешествии. Но до места назначения они так и не добрались. В живых из находившихся в столкнувшемся с грузовиком микроавтобусе остался лишь сын - Алексей Олегович Соловьев. Он работал в семейной клинике бариатрическим хирургом. На скорой Алексея перевезли из воронежской больницы в Волгоград. Сейчас его состояние не вызывает опасений.

"Комсомольская правда" соболезнует родным, друзьям и близким погибших.

В жуткой аварии на воронежской трассе погибла семья из Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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