В Волгограде на рокадной дороге у «Гасителя» делают пешеходный переход

Отличная новость - сегодня,10 декабря, на Нулевой продольной магистрали у "Гасителя" появилась дорожная техника - там приступили к обустройству пешеходного перехода. И первым делом смонтируют светофоры.

Действительно, волгоградцы все чаще приходят на прогулку в пойму реки Царица, но сейчас, чтобы спуститься отсюда на Набережную к Волге приходится делать очень большой «крюк» к «зебре». Поэтому, не секрет, многие перелазят через забор и идут напрямую в сквер у "Гасителя". А движение по рокадной дороге особенно в часы пик очень интенсивное. Пешеходный переход здесь просился давно, и чиновники услышали просьбы горожан.

- Сегодня дорожные службы приступили к возведению нового регулируемого пешеходного перехода на рокадной дороге между интерактивным музеем «Россия - моя история» и обновленным сквером у памятника «Гасителю». Идут подготовительные работы перед установкой стоек светофорного объекта и обустройство островка безопасности, - сообщили утром 10 декабря в мэрии Волгограда.

Здесь поставят 6 светофоров для транспорта и 4 - пешеходные (вызывного действия - на кнопке). Также сделают дополнительное освещение через рокадную дорогу: здесь появятся 8 солнечных панелей, которые будут днем аккумулировать энергию, а ночью освещать участок дороги.

Так как дорога широкая сделают и островок безопасности между встречными дорогами. Для удобства передвижения людей с ограниченными возможностями, его оборудуют заниженными бордюрами.

- Сама «зебра» будет выполнена из вибропрессованной брусчатки желтого и белого цветов. Срок эксплуатации такого материала значительно больше обычной разметки из термопластика и составляет не менее 5 лет, - отмечают в мэрии.

Напомним, первый такой пешеходный переход в Волгограде сделали на улице Краснознаменской у «Маяка».

Одно «но»: водителям на время обустройства «зебры» на Нулевой Продольной магистрали придется потерпеть: данный участок на время работ огородили водоналивными баками и установили дорожный знак, ограничивающий скорость движения до 40 км/ч.

- Просим автомобилистов проявлять бдительность при движении и с пониманием отнестись к временным трудностям, - обращаются к автовладельцам в администрации города.