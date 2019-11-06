В Волгограде у «Маяка» сделали экспериментальную «зебру» из брусчатки

С тех пор, как в пойме реки Царица в центре Волгограда появился сквер и приличная зона отдыха, туда потянулась на прогулки вереница отдыхающих. И все вроде хорошо: и плитку уложили, и саженцы посадили, и лестницу сделали. А вот пешеходный переход через дорогу по улице Краснознаменской к этой самой лестнице не предусмотрели. Но разве это останавливает волгоградцев? Нет. Вот и перебегают дорогу у "Маяка" все кому ни лень, вопреки правилам дорожного движения и рискуя жизнью. Наконец-то на эту проблему обратили внимание и власти. Сегодня в мэрии сообщили «КП-Волгоград» хорошую новость: МБУ «Северное» оборудует на данном участке новый пешеходный переход из тротуарной плитки.

До конца недели обещают завершить работы. А пока водителей просят потерпеть неудобства.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Переход свяжет реконструированную в этом году верхнюю террасу Центральной набережной и новую лестницу к пойме реки Царицы, - уточняют в администрации города.

Специалисты МБУ «Северное» уже приступили к обустройству «зебры». Она будет не простой, а из специальной брусчатки.

Это немного другая плитка, с добавлением гранитной крошки для большей прочности.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Рисунок пешеходного перехода будет выполнен из вибропрессованной брусчатки желтого и белого цветов. Срок эксплуатации - не менее 5 лет. Также этот материал практически не впитывает влагу и сохраняет достаточную прочность при высоких механических нагрузках, - отмечают в мэрии.

Волгоградцы уже давно жалуются, что зебры в городе рисуют то ли мелом, то ли акварельными красками - смывается после первого дождя. Вот в мэрии и придумали, как сделать пешеходные переходы более долговечными.

- Сейчас мы делаем переходы либо из краски, либо из термопластика. Срок службы у краски в районе 3-4 месяцев, у термопластика – в районе года, - говорит представитель МБУ "Северное" Игорь Малышев. - В этом году мы решили поэкспериментировать и сделать пешеходный переход из брусчатки. У нее срок службы до 5 лет, она полностью окрашена, не подвержена износу и стиранию краски. Да, она примерно раза в полтора дороже, чем обыкновенная краска. Но за счет длительного срока службы получится дешевле. Получится экономия бюджетных средств.

Пока это единственный в городе пешеходный переход из брусчатки. Мэрия посмотрит, как он переживет зиму. Если всех всё устроит - уже в следующем году этот метод будут применять повсеместно.

Сделают еще и островок безопасности.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/742151" frameborder="0"></iframe> В Волгограде у "Маяка" на Краснознаменской сделают экспериментальную "зебру".Екатерина СИМОХИНА

Также обещают установить новые дорожные знаки у «зебры» и оборудовать небольшие островки безопасности. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, основной объем работ специалисты МУПа выполнили минувшей ночью. Полностью завершить работы обещают в субботу.

У "зебры" поставят дорожные знаки и сделают островок безопасности.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А пока часть дороги огородили наливными баками. В связи с чем обращаются к автомобилистам с просьбой учесть это при движении по улице Краснознаменской и потерпеть неудобства.