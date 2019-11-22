Регулярное техническое обслуживание газового оборудования - это залог безопасности

«Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными Постановлением Правительства РФ №549 от 21.07.2008 г. и «Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденными Постановлением Правительства РФ от № 410 14.05.2013г., закреплена обязанность каждого абонента своевременно заключать договор на техническое обслуживание внутридомового и(или) внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО). Помимо этого, с декабря 2016 года введены штрафы за уклонение от заключения договора и отказ в допуске представителя специализированной организации для проведения ТО ВДГО/ВКГО (ст. 9.23. КоАП РФ).

Согласно пп. (е) п. 45 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008г., предусмотрено, что поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить поставку газа при отсутствии у абонента договора о ТО ВД(ВК)ГО.

Обратившись в ООО «Газпром газораспределение Волгоград» (жителям области) или АО «Волгоградгоргаз» (жителям Волгограда и Светлоярского района), можно заключить договор о ТО и ремонте ВДГО/ВКГО. Стоимость договора зависит от количества и типа газового оборудования.

Справки можно получить по единому многоканальному телефону: (8442) 24-88-88.

Для упрощения процедуры заключения договора существует дистанционная система, исключающая необходимость обязательного визита абонента в офис компании.

Для этого необходимо зайти на корпоративный сайт www.34gaz.ru, кликнуть на главной странице сайта на баннер “ОНЛАЙН ЗАЯВКИ” и заполнить форму. После обработки заявки на электронную почту абонента либо почтой России будут направлены 2 экземпляра проекта договора для подписания. Подписанные проекты договоров можно отправить в адрес компании Почтой России или принести в офис. Подписанный со стороны компании договор будет направлен абоненту Почтой России или выдан на приеме.

ПОМНИТЕ! Газоснабжение — сфера повышенной опасности, и если один жилец игнорирует процедуру регулярного технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, пострадать могут все!

О выполняемых работах

Минимальный перечень работ по договору о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования для обеспечения его исправного и работоспособного состояния установлен Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239, а также Постановлением Правительства РФ от № 410 14.05.2013г., и соответствует требованиям действующего законодательства.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. №410, Исполнитель осуществляет следующие работы:

У газовых плит дополнительно проверяется:

У водонагревателей дополнительно проверяется:

У отопительного котла дополнительно проверяется:

Вышеперечисленный перечень работ отражается в акте выполненных работ, который предъявляется после оказания услуг. В акте также указывается перечень газоиспользующего оборудования абонента, стоимость работ. Акт подписывается в двух экземплярах, один остается у абонента, второй забирает сотрудник газовой службы.

При заключении договора абонент может выбрать вариант оплаты:

В том случае, если абонентом выбран вариант оплаты по факту оказания услуг, он может произвести оплату на месте проведения работ в руки сотруднику газовой службы. Для этого специалистом газовой службы будет заполнен специальный бланк строгой отчетности, регламентированный Постановлением Правительства РФ № 359 от 06.05.2008 г. После заполнения бланка и оплаты выполненных работ один экземпляр бланка строгой отчетности вручается абоненту. Также специалистом осуществляется прием платежей с помощью переносного кассового аппарата (оплата наличными или банковскими картами) с выдачей кассового чека.

Специалист газовой службы имеет следующее оборудование:

Техническое обслуживание проводится в соответствии с заключенным договором не реже 1 раза в год с предварительным уведомлением Заказчика о дате проведения работ. В случае невозможности выполнения плановых работ из-за необеспечения доступа к обслуживаемым объектам, Исполнитель осуществляет повторное уведомление Заказчика и повторный выход к необслуженному объекту. В случае повторного неисполнения Заказчиком обязательств по обеспечению доступа к обслуживаемым объектам составляется акт об отказе в допуске к газовому оборудованию, расположенному в соответствующем помещении, и о невозможности проведения работ по техническому обслуживанию оборудования в соответствии с договором (п. 53 Постановление Правительства РФ от № 410 14.05.2013г.).

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