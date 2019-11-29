Осторожно, гололед: Волгоград покрылся слоем льда

Утро 29 ноября встретило волгоградцев неприветливо: утренняя изморозь превратила город в сплошной каток. Скользко так, что впору надевать коньки. Причем всем. Если дороги в Волгограде за ночь успели посыпать реагентами, то тротуары и пешеходные переходы - далеко не везде. Усугубляет ситуацию сильный туман, который опустился на город. Как результат - аварийное утро.

«С Днем жестянщика!» - шутливо поздравляют друг друга волгоградцы.

«Я уже утром с подъезда на попе съехал», «А я уже в больничке лежу», - делятся впечатлениями о первом этой зимой гололеде волгоградцы.

А соцсети пестрят фотографиями с аварий на улицах города с комментариями - «Понеслось».

"Много аварий на выездах со дворов (улицы Алексеева, Кузнецкая - где имеются перепады дорог)", "В Волжском рейсовый автобус вынесло с дороги на тротуар", - пишут очевидцы.

В мэрии Волгограда, тем временем, отчитались: всю ночь дороги обрабатывали противогололедными реагентами более 60-ти спецмашин, израсходовали

А в ГАИ Волгограда напоминают водителям: наибольшая вероятность возникновения гололёда существует на мостах и путепроводах, а также в местах торможения транспортных средств - перед перекрестками и пешеходными переходами.

И обращаются к пешеходам: вы в свою очередь должны быть максимально внимательны при переходе проезжей части - в связи со скользким покрытием тротуаров и пешеходных переходов есть риск падения на проезжую часть, а в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, поскольку из-за ранних сумерек человек становится малозаметен для водителя.

"КП-Волгоград" напоминает примечание администрации города: что за посыпку за очистку от наледи дворовых территорий отвечают УК И ТСЖ. О фактах неудовлетворительной работы управляющих организаций сообщайте в муниципальную жилинспекцию или в администрацию района.

По данным волгоградского ЦГМС, сегодня в Волгограде местами пройдут небольшие осадки и сохранятся гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха днем поднимется до 0..+5º. А к выходным в регионе потепллеет, и пройдут дожди. Местами со снегом.