Дороги Волгограда от гололеда посыпают более 60-ти спецмашин

СЕГОДНЯ 08:50 2019-11-29T08:54:20+03:00

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Дорожная техника в Волгограде давно уже находится в режиме повышенной готовности, поэтому еще вечером 28 ноября, едва на дорогах Волгограда появилась гололедица, они вышли на обработку улиц. Утром 29 ноября в мэрии отчитались: к девяти вечера противогололедными реагентами были обработаны все Продольные магистрали, а также главные дороги во всех районах Волгограда.

- На дорогах работает более 60-ти единиц спецтехники муниципальных предприятий «Северное» и «ДСЭР Советского района», в том числе 30 комбинированных дорожных машин. Сначала обработали все спуски, подъемы и особо сложные участки, которых в городе более двадцати, затем перешли в другим магистралям. Около полуночи в некоторых районах Волгограда начался ледяной дождь, который снова привел к образованию наледи. Дорожные предприятия оперативно выдвинулись на повторную обработку дорог. За смену для устранения гололедицы было израсходовано почти 1500 тонн пескосоляной смеси, - отмечают в администрации Волгограда.

И добавляют, что в течение дня техника продолжит работать на дорогах города.

- Днем городские дороги будут обрабатывать порядка 55 единиц спецтехники и свыше 60 рабочих, - уточняют в пресс-службе мэрии.

При этом просят водителей не бросать автомобили на обочинах и неорганизованных парковках, чтобы не мешать работе спецтехники.

- По возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле – это поможет обеспечить приоритетное движение наземного городского пассажирского транспорта, а также специальной техники, - рекомендуют власти.

ИСТОЧНИК KP.RU