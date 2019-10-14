С 14 октября волгоградцы могут подать заявку на ремонт двора

В этом году в Волгограде благоустраивают 17 дворов, которые объединяют 54 дома. Асфальтируют проезды, устанавливают лавочки, фонари, детские и спортплощадки. Еще в 11 дворах обновят дороги в этом году, и в 46 дворах – в следующем. А с 14 октября 2019 года мэрия Волгограда начала принимать заявки от горожан, которые хотят принять участие в программе по благоустройству придомовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Принести документы можно до 25 ноября.

- Всего в рамках программы планируется благоустроить свыше 250 дворов, объединяющих около 500 многоквартирных домов, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. -

Но не все сразу.

ЧТО СДЕЛАЮТ ПО ПРОГРАММЕ?

Дворам-счастливчикам обновят дороги, установят лавочки с урнами, сделают уличное освещение. В дополнительный перечень также можно включить установку камер видеонаблюдения, детских и спортивных площадок, ограждений.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Подать заявку имеет право каждый совет многоквартирного дома, чей двор нуждается в комплексном обновлении. Чем сильней убит двор, тем больше шансов.

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ?

Чтобы войти в программу, нужно придумать концепцию и разработать дизайн-проект, который станет основой для проектно-сметной документации. Главное условие - это согласие жителей дома на перемены. Ведь им придется сообща ударно поработать над идеей, собрать кучу бумаг и пройти массу инстанций.

Без помощи управляющей компании здесь не обойтись. К тому же придется провести общее собрание собственников помещений дома. А еще морально готовьтесь жить несколько месяцев в хаосе ремонта.

Проконсультируют и помогут разработать дизайн-проект в Центрах содействия собственникам при администрациях районов.

Принимать заявки будут с 14 октября по 25 ноября 2019 года в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда по адресу: Волгоград, ул. Чуйкова, 15, 1 этаж, канцелярия. Рабочие часы - с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30.

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ДВОРЫ?

Каждой заявке выставят оценки. При этом учитывать будут и платежную дисциплину жильцов, и их активность, и даже скорость проведения собрания. Чем больше баллов наберет двор, тем больше шансов попасть в программу в следующем году.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОНАДОБЯТСЯ?

1. Акт осмотра благоустройства двора (формы документов смотрите в постановлении*);

2. Паспорт двора, составленный по утвержденной форме по результатам обследования (см. приложение 1*);

В паспорте должны быть:

- ситуационный план (границы дворовой территории с привязкой к многоквартирному дому (домам);

- схематический план (расположение элементов благоустройства с экспликацией);

- общие сведения о дворовой территории и элементах благоустройства;

- акт обследования существующих элементов благоустройства с отражением их технического состояния.

3. Дизайн-проект благоустройства двора, включающий:

- текстовое описание проекта благоустройства;

- схему размещения элементов благоустройства (малых архитектурных форм, деревьев, кустарников, клумб, внутридворовых проездов, парковки и т. д.);

- концептуальные проектные решения создаваемых элементов благоустройства, содержащие текстовое и визуальное описание;

- укрупненный расчет стоимости реализации проекта по элементам.

При этом проект должен обеспечивать доступность зданий, сооружений и дворовой территории для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Заверенные копии протоколов общего собрания по утвержденной форме* с необходимым перечнем решений плюс протокол собрания с решением об избрании совета дома.

5. Для уполномоченного лица - копия паспорта или копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет уполномоченного лица, если представитель - юридическое лицо.

6. Информация об уровне сбора по оплате жилищно-коммунальных услуг и взносов за капремонт за предыдущие 12 месяцев.

Немало усилий придется приложить для проведения общего собрания собственников в каждом доме, образующем двор.

В протоколах общих собраний должны быть:

- решение об участии двора в муниципальной программе;

- список работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству, предусмотренный программой;

- перечень дополнительных работ, в случае принятия такого решения;

- решение о трудовом участии заинтересованных лиц в благоустройстве двора;

- сведения о представителях, которые будут предоставлять предложения, согласовывать дизайн-проект, контролировать и принимать работы.

Пример оформления такого протокола приведен в приложении*.

*Постановление администрации Волгограда № 1309 от 10.08.2017 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовых и общественных территорий в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы».