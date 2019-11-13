2019-11-13T20:31:45+03:00
Спорт

«Ротор» разгромил «Химки» со счетом 2:0

Сине-голубые поднялись на 2-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ
Юлия Данильченко
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"Ротор" уверенно победил "Химки""Ротор" уверенно победил "Химки"Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Блестящей победой волгоградского «Ротора» закончилась игра с подмосковными «Химками»: счет 2:0. Это был 23-й тур Олимп-Первенства ФНЛ, стадион «Арена Химки», выездной матч сине-голубых. Если на домашнем поле в последней игре с фаворитами лиги «Ротор» сыграл вничью, то сегодня доказал свое право на вторую строчку в турнирной таблице.

Первый тайм был напряженным, полным неожиданных и острых моментов, но ни одна из команд не смогла реализовать свои атаки. Футболисты ушли на перерыв с нулевым счетом. А вот во втором тайме уже на 52-й минуте Олег Алейник успешно забил первый гол, на 61-й отличился Мухаммад Султонов. «Ротор» показал действительно стоящую игру и с 48 очками поднялся на второе место после «Торпедо».

СОСТАВ «РОТОР»

"Ротор": Нестеренко, Пискунов, Байрыев (к), Удалый, Ненахов, Султонов, Алейник, Фатуллаев, Ткачук, Евсеев, Муллин.

Запасные: Лобанцев, Хомуха, Попов, Песегов, Лобкарев, Самсонов, Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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