Медицинские данные россиян будут защищены

Решение позволит выполнить требования российского законодательства и оптимизировать затраты компаний на ИТ-инфраструктуру для хранения и обработки персональных данных.

По данным пресс-службы МТС, сервис позволит размещать в облаке информационные системы, которые собирают и обрабатывают персональные данные клиентов городских клиник, диагностических центров, стоматологических поликлиник, фитнес- и оздоровительных центров. В основе сервиса лежит выделенный сегмент облака #CloudМТS. Провайдер повысил защищенность облака до уровня УЗ-2*** и расширил спектр категорий персональных данных, которые можно разместить в облаке. Сегмент облака #CloudМТS аттестован согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов.

«Мы запустили облачный сервис, который позволяет бизнесу обеспечить защиту медицинских и других видов данных, требующих особой защиты. При этом, существенно сэкономив время и сократив затраты на организацию ИТ-инфраструктуры в соответствии со всеми требованиями закона. Наше облачное решение уже апробировано российским бизнесом: услугой пользуется одна из крупнейших российских медицинских сетей частных клиник в Москве, также компания-разработчик цифровых платформ и ИТ-решений для государственных структур», - отмечает директор облачного провайдера #СloudMTS Олег Мотовилов.

*** Услуга доступна в облаке в формате подписки, её стоимость зависит от объёма защищаемых ресурсов клиента.