Землю у стадиона «Трактор» в Волгограде отдали под ФОК, каток и спортплощадки

Первый шаг к появлению спортивного кластера в Тракторозаводском районе Волгограда сделан: муниципалитет утвердил проект планировки и межевания территории, прилегающей к стадиону «Трактор». Речь идет об участке земли площадью 12 тысяч квадратных метров по улице Могилевича. Раньше эта земля предназначалась под общественно-деловую зону, теперь - под строительство спортивных сооружений.

ПЛОЩАДЬ У СТАДИОНА РАСЧИСТЯТ И ОБНОВЯТ

Разговоры о том, что преобразят стадион «Трактор» и прилегающую к нему территорию, ходят уже давно. В прошлом году администрация Волгограда заявила, что есть проект и даже инвесторы, которые построят в Тракторозаводском районе целый спортивный кластер. Но губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проект зарубил. Мол, никаких административных зданий и торговых центров быть не должно, только зона спорта и отдыха.

Первый проект зарубили, но идея осталась.

Вновь эту тему подняли уже в октябре 2019-го. В городском департаменте по градостроительству и архитектуре с 3 октября по 5 ноября прошли общественные обсуждения. И, как уверяют в мэрии Волгограда, большинство горожан решение о застройке этой территории спортивными сооружениями одобрило.

Почти одновременно в областной администрации утвердили еще один документ, касающийся «Трактора». Проходные стадиона причислили к объектам культурного наследия и установили охранную зону, на которой вообще ничего строить нельзя выше 15 метров от земли, а те объекты, которые имеются там на данный момент подлежат сносу. Это сделано, чтобы провести в порядок площадь перед стадионом.

- В установленной охранной зоне объекта «Проходная стадиона СТЗ (ВГТЗ) «Трактор» будет проведено благоустройство и озеленение, - подтверждают в администрации Волгограда. - Саму входную группу также отреставрируют.

ТОЛЬКО СПОРТ И НИКАКИХ ТЦ

Что же все-таки планируют построить у «Трактора»?

- В планах рядом построить физкультурно-оздоровительный комплекс, крытый ледовый каток и многофункциональные спортивные площадки для волейбола, мини-футбола, стритбола и их пляжных разновидностей, - рассказывают в мэрии Волгограда. - Общая площадь, на которой разместятся нынешние и будущие спортивные объекты, составит порядка 50 тысяч квадратных метров.

Ну и непосредственно сам стадион ждет масштабная реконструкция. Задача сделать из него современный объект, с новым футбольным полем, трибунами, беговыми дорожками, раздевалками и душевыми.