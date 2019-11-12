Сертификаты дополнительного образования в Волгоградской области начнут действовать с осени 2020 года

Развивать детские таланты на разных кружках и секциях далеко не всем родителям по карману. Ведь не всегда рядом с домом есть бесплатные занятия, а частные центры дополнительного образования, танцевальные и художественные студии обходятся в приличную сумму. Волгоградская область стала одним из пилотных регионов, где с ноября 2019 года ввели сертификаты дополнительного образования, которые позволят бесплатно заниматься не только в государственных, но и в частных кружках и секциях. Главное, чтобы образовательная организация была внесена в специальный реестр. Выдадут такой сертификат абсолютно каждому ребенку. Ажиотажа не будет, уверены местные власти. У волгоградских родителей на их получение есть целый год.

- Точная сумма, на которую будет рассчитан сертификат, пока неизвестна, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. - Но, скорее всего, ее будет достаточно, чтобы ребенок занимался не в одной, а в двух или даже в трех кружках или секциях.

На большее количество увлечений у ребенка просто не хватит времени. Что же изменится? Главное преимущество сертификата в том, что предъявить его можно будет не только в обычном государственном центре детского творчества, объединении, спортивной секции или школе искусств, но и в частном. Главное, чтобы коммерческий центр дополнительного образования позаботился о своем включении в специальный реестр. Дальше – дело техники.

- Пока родителям тех детей, которые уже где-то занимаются, не придется срочно получать и нести сертификат в свой кружок или секцию. Действовать они будут не раньше следующего учебного года, - пояснили чиновники.

Еще не все организации добавлены в реестр. Так что у родителей детей от 5 лет и старше еще есть время на то, чтобы получить пароль от личного кабинета системы ГИС «Образование» Волгоградской области. Только после того, как зарегистрируетесь с системе, вы активируете сертификат, то есть получите его номер. Действовать он будет вплоть до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет. Выбрать школу, секцию, кружок поможет «Навигатор дополнительного образования детей».

А пока в 2019 - 2020 учебном году ваши дети будут заниматься по прежним договорам и на прежних условиях.