2019-11-07T17:24:04+03:00
Общество

На кружки и секции: в Волгоградской области начали выдавать сертификаты дополнительного образования

С 1 ноября услуга стала доступна и волгоградским детям
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волгоградские ребята смогут оплачивать обучение в секции сертификатом.Волгоградские ребята смогут оплачивать обучение в секции сертификатом.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок развивал свои таланты. Где их развивают помимо школы? Правильно, на кружках и в спортивных секциях. Вот только не все родители могут позволить себе оплачивать хобби ребенка (особенно, если речь идет о частных занятиях). С этой целью и внедрили в России сертификаты дополнительного образования. Сначала систему внедрили только в нескольких пилотных регионах страны. А теперь она заработала и в Волгоградской области.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ НА РЕАЛЬНОЕ ХОББИ

Что это за сертификат? Документ вводится в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это не чек на реальные деньги, это документ, которые дает право на получение ребенком дополнительного образования за счет государства. При этом роли не играет, в какой организации ребенок будет заниматься - в частной или государственной. Главное, чтобы она была занесена в специальный реестр.

- С перечнем образований, которые будут работать с сертификатами, можно ознакомиться в информационной системе «Сетевой город. Образование» или на портале персонифицированного дополнительного образования Волгоградской области. С помощью интернет-навигатора родители и дети смогут выбрать понравившийся кружок, программу, узнать расписание, следить за актуальной и полезной информацией, - поясняют в администрации региона.

Этим организациям после зачисления ребенка перечисляют за него оплату из бюджетных средств.

Если кружок или секция не попала в реестр, значит, она остаётся платной для родителей.

КОМУ ПОЛОЖЕНО И КАК ПОЛУЧИТЬ?

Сертификат оформляется только один раз. Получить его имеют право дети в возрасте от 5 до 18 лет включительно.

- Подать заявку на получение сертификата можно онлайн или обратившись в учреждение (списки представлены на портале в разделе «Получить сертификат»). Если вы еще не решили, в какое объединение записать ребенка, спешить не стоит: оформить документ можно в любое время, - добавляют чиновники.

Также родители могут обратиться за помощью в районные отделы образования, или в региональный модельный центр дополнительного образования детей по телефону - 8(8442) 60-66-43.

Ребёнку выдаётся персональный номер, который вносится в базу, и он за ним закрепляется до 18 лет.

СПРАВКА «КП»

Сертификаты дополнительного образования начали внедрять в России в 2016 году. Проект уже успешно действует в 9 регионах России: Республике Саха (Якутия), Бурятии, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, Вологодской, Тульской, Астраханской, Тюменской областях и в Пермском крае. В этом году к проекту присоединились еще ряд регионов, в том числе Волгоградская область. В дальнейшем система будет распространена по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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