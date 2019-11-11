2019-11-11T15:46:00+03:00
Общество

11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»

11 и 12 ноября Сбербанк предложит лучшие продукты
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Фото: ПАО Сбербанк.Фото: ПАО Сбербанк.
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Сбербанк продолжает начатую в прошлом году традицию и отмечает свой 178-й день рождения самым выгодным днем в году, предлагая скидки и преимущества всем жителям России. В акции представлено более 10 000 выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров.

Впервые в «Зеленом дне» масштабно представлены компании экосистемы: Okko, Беру, «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк Факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и другие. Также в 2019 году участие в акции принимает более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Все участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги, воспользоваться которыми можно в дни проведения акции «Зелёный день»: 11 и 12 ноября - для частных клиентов, с 11 по 17 ноября - для корпоративных клиентов. Среди предложений - большие скидки, выгодные кредиты, специальные условия, оплата штрафов без комиссии, повышенный кэшбэк по новым бизнес-картам, бесплатная подписка от онлайн-кинотеатра.

- Жители России смогут оформить не только продукты и услуги на уникальных условиях, но и получить специальные подарки от партнеров банка. Итоги прошлого года показали, что клиентам понравилась наша идея, и они активно участвовали в акции. Уверен, и в этот раз каждый участник Зелёного дня сможет найти для себя интересные предложения и скидки, - отмечает Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

Также в эти дни подготовили скидки партнеры акции, в том числе федеральные торговые сети, интернет-магазины, сетевые аптеки, автомобильные дилеры, компании, предоставляющие туристические, медицинские, страховые услуги и другие. Среди них: «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус Групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-Сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и многие другие.

Обо всех подробностях акции, специальных предложений и о компаниях-участниках можно узнать на сайте: http://www.sberbank.ru/178.

ИСТОЧНИК KP.RU

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